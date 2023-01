Afdøde Ritt Bjerregaard hyldes: 'En af de helt store'

Den tidligere minister og overborgmester, Ritt Bjerregaard, er død i en alder af 81 år efter længere tids kræftsygdom.

Og nu hyldes hun af flere fremtrædende personer indenfor dansk politik.

Det er blandt andet flere af partifællerne fra Socialdemokratiet, som er med til at hædre den afdøde partifælle.

En af dem er Danmarks nuværende finansminister, Nicolai Wammen, der kalder hende for 'en af de helt store socialdemokrater.'

Også den tidligere minister Mogens Jensen har pæne ord at sige om den afdøde Ritt Bjerregaard. Han udtaler blandt andet til Ritzau, at 'hun efterlader sig et eftermæle som en politiker, der turde at gå op imod strømmen'.

Annonce:

- Hun efterlader sig et eftermæle som en politiker, der turde at gå op imod strømmen. Hun tog kampen op, også når det var svært. I situationer, hvor det ville være lettest lægge sig ned og ikke rejse sig op til kamp, siger Mogens Jensen.

- Jeg tror, hun står som et rigtigt stærkt billede for mange af os og ikke mindst mange kvinder som en af dem, der virkelig kæmpede for at kvinder skulle få de samme rettigheder og muligheder som andre i vores samfund.

Ritt Bjerregaard siv ind lørdag 21. januar i hendes hjem på Østerbro i København efter længere tids krægftsygdom. Foto: Jonathan Damslund

'Stærk og inspirerende'

Men det er ikke kun socialdemokrater, der udtrykker deres beundring af Ritt Bjerregaard.

Det er der også flere fra de andre partier, som gør. En af dem er den tidligere partileder for Enhedslisten Pernille Skipper.

'Hun viste os, hvordan feminisme og ligestilling kan gå på tværs af andre politiske skel.', skriver hun på Twitter.

Også De Radikale Venstres Samira Nawa kalder Ritt Bjerregaard for 'Stærk og inspirerende' på Twitter.

Annonce:

Døden rækker også udover blokfarve. Flere politikere fra blå blok har også sendt den afdøde socialdemokrat tanker på Twitter.

En af dem er Birgitte Bergman, som indtil valget i 2022 sad i folketinget for De Konservative.

En anden af dem er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Han skriver blandt andet et hun er 'umulig ikke at respektere.'

Også den mangeårige partileder af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, sender den afdøde socialdemokrat nogle bevingede ord.

'Mange forskelligheder, men altid med gensidig respekt.', skriver hun om deres tid i dansk politik sammen.

En ledestjerne

Det som fylder i hyldesterne, er især Ritt Bjerregaards stemme indenfor ligestilling og feminisme.

Det kan nok ikke komme bag på mange, da hun i den grad har været set som en ledestjerne for unge kvindelige politikere, efter hendes opgør med både partitoppen i Socialdemokratiet, med pressen og med den mandsdominerede og cigarrygende omverden, som herskede i dansk politik.

Annonce:

Der skulle da også kun gå to år fra, at hun blev valgt ind i Folketinget, til hun sad som undervisningsminister, som den yngste kvinde nogensinde, kun 32 år gammel.

Senere hen er hun også blev kendt for hendes skandaler, blandt andet en række dyre overnatninger på Hotel Ritz i Paris.

Men selv ikke dette kunne vælte hende af pinden, og og hun forblev da også en fremtrædende figur i partiet efterfølgende med blandt andet flere ministerposter.