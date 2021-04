Afgående radikal landsformand ville fortsætte

Den afgående landsformand for de radikale, Svend Thorhauge, ville så sent som i januar gerne fortsætte på posten

Det var et gennemført klassisk farvel, som de radikales nu afgående landsformand, Svend Thorhauge, leverede til medlemmerne onsdag:

Som det er sket millioner af gange før i afskeds-salutternes historie, pointerede Thorhauge, at 'timingen er rigtig' netop nu.

Mindre klassisk er det dog, at Thorhauge så sent som i januar meddelte internt, at han gerne ville fortsætte på posten.

Det fremgår af et brev fra Thorhauge til de Radikale tillidsfolk, dateret 14. januar i år.

Her understreger den mangeårige landsformand, at han ganske vist havde tumlet med overvejelser om at trække sig, men at han 'sidst på efteråret' alligevel nåede frem til, at han ville tage en tørn mere.

Blandt andet for at 'muliggøre kontinuitet' frem mod kommunalvalget til efteråret 2021, lød begrundelsen fra Thorhauge.

Januar-Svend uenig med april-Svend

Men pudsigt nok er det netop hensynet til kontinuitet frem mod selv samme kommunalvalg, som Thorhauge nævner som begrundelse for nu at meddele sin afgang nu.

Med andre ord: januar-Svend ville blive for at sikre et stabilt kommunalvalg, april-Svend meddeler sin afgang nu for at opnå samme mål.

Januar-Svend nævnte også 'corona', som en af grundende til, at overvejelserne om at stoppe blev skrinlagt. Det punkt er ikke med i afskeds-salutten fra denne uge.

Til gengæld understreger han, at 'den nylige forsoning i folketingsgruppen' er medvirkende årsag til, at det er rigtigt at meddele sin kommende afgang nu.

Thorhauges januar-brev slutter med en understregning af, at 'jeg ser det som vigtigt at fortælle, hvor I har mig'.

Stillekupé

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med ham om, hvorfor tillidsfolkene nu har ham et fundamentalt andet sted, men med henvisning til, at han befandt sig i en stillekupé på opkalds-tidspunktet kom i stedet et skriftligt svar:

'I januar ville det have været meget ringe ledelse at meddele min afgang. Det bør man aldrig gøre før, det er rette tid. Indtil da meddeler man, at man har hånden på roret', skriver han.

Ekstra Bladet anmodede herefter om et interview om det pludselige farvel, når han ikke længere sad i stillekupéen, men der var 'ikke mere at tilføje', lød det på sms.