Afghanistan-evaluering udskudt: - En syltekrukke

En krig, der kostede 44 danske soldater livet, sluttede brat i august 2021.

Taliban gik ind i Afghanistans hovedstad Kabul, overtog den - som så mange andre byer forinden - og overtog samtidig magten over landet.

Danmark og andre nationer heriblandt USA og Storbritannien trak sig derefter ud af Afghanistan. Et land, vi militært har hjulpet i næsten 20 år.

Hvordan kunne det ske? Og gjorde Danmark det godt nok?

Dét vil regeringen blandt andet have svar på gennem en evaluering, som bliver udarbejdet af interne ministerier med kommentarer fra eksterne eksperter.

Det meldte Udenrigsministeriet ud den 28. august sidste år, og her var ambitionen, at sådan en evaluering ville tage tre til fire måneder at lave.

Nu er der gået fem, og evalueringen er stadig ikke kommet ud. Det gør den ikke, fordi 'arbejdet har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget', skriver Udenrigsministeret til Ekstra Bladet i en mail.

Hvornår, evalueringen kommer ud, har Udenrigsministeriet ikke nogen dato på. Men de skriver i mailen, at de 'arbejder på højtryk for at sikre, at myndighedsevalueringen kan offentliggøres hurtigst muligt.'

- Det virker mere og mere som en syltekrukke

Ekstra Bladet har talt med udenrigsordfører hos Venstre, Michael Aastrup Jensen.

Han stoler hverken på regeringen eller evalueringen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Aastrup Jensen er 45 år og har været medlem af Folketinget for Venstre siden 2005. Foto: Polfoto / Jakob Jørgensen

- Det virker mere og mere som en syltekrukke. Det hele virker bare som et forsøg på at stoppe den kritik, der kom fra en lang række eksperter og politikere dengang, fortæller Michael Aastrup Jensen.

- Hvad forventer du af evalueringen, når den kommer ud en dag?

- Jeg forventer ingenting. Jeg forventer, regeringen prøver at spinne sig ud af det, der beviseligt var en operation, der kom al for sent i gang. Og hvor man ikke hørte på alle de advarsler, der var.

- Tror du, man får svar i evalueringen på, hvorfor man ikke gik i gang før?

- Nej.

Ventetiden værd

Vi har også talt med Karsten Hønge, der er udenrigsordfører hos SF. Et parti, der sammen med De Radikale og Enhedslisten, fik sat evalueringen i gang.

Han har en lidt anden holdning til evalueringen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Karsten Hønge er 63 år og har været folketingsmedlem siden 2015. Foto: POLFOTO / Jacob Ehrbahn

- Jeg synes, det er bedre at udskyde evalueringen, hvis det betyder, den bliver mere grundig. Evalueringen er vigtig, og den skal derfor ikke forhastes igennem, siger Karsten Hønge.

- Har du tillid til, at en intern undersøgelse kan gå kritisk til sagen?

- Jeg kan ikke gøre andet end at have tillid. Det var jo den model, vi accepterede dengang. Den må vi stole på, indtil andet er bevist.

- Hvordan reagerer I, hvis den ikke bliver udført tilstrækkeligt?

- Så kommer vi på nakken af regeringen øjeblikkeligt. Jeg forventer, at alt i sagen bliver kortlagt detaljeret, så det er til at forstå. Hvis ikke det bliver sådan, får regeringen problemer, fortæller Karsten Hønge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------