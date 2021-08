Afghanistan-kaos: Tesfaye bag udskældt brev

Kort tid før kaos i Afghanistan for alvor brød løs, stod udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) som underskriver på et opsigtsvækkende brev, som nu udløser massiv kritik.

Sammen med ministerkolleger fra Østrig, Grækenland, Tyskland, Holland og Belgien ønskede Tesfaye, at EU indledte 'en forstærket dialog' med de afghanske myndigheder.

Mattias Tesfaye. Foto: Jens Dresling

Fokus skulle her være på det påtrængende behov for at kunne fortsætte tilbagesendelser af afviste afghanske asylansøgere såvel frivillige som tvungne.

Det skriver Information, der har fået aktindsigt i opfordringen, som er dateret torsdag den 5. august og sendt til Kommissionens næstformand og kommissæren for indre anliggender.

Blot otte dage efter måtte den danske ambassade i Afghanistan evakueres som følge af Talibans fremmarch. To dage senere rykkede Tabilan ind i Kabul og overtog byen.

Håbløst

At Danmark så sent ønskede at fastholde muligheden for at tvangsudsende afviste afghanske asylansøgere, får nu kras kritik fra regeringens støttepartier, skriver Information.

- For 12 dage siden vidste vi godt, at situationen i Afghanistan var ekstremt alvorlig. Siden da er den blevet endnu værre, men selv for 12 dage siden kunne man ikke forsvare det, siger Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund.

SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, kalder ministerens brev 'håbløst'.

Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, mener, at brevet til Kommissionen viser, 'at det vigtigste for regeringen er at få asylansøgere sendt væk og ikke deres sikkerhed', skriver Information.

Forstår ikke kritikken

I et svar til Information skriver Mattias Tesfaye, at han 'faktisk ikke forstår kritikken'.

- Det er ikke os politikere, der skal vurdere, hvornår det er sikkert at blive hjemsendt. Det bliver afgjort af Flygtningenævnet, hvor der sidder en dommer for bordenden, skriver han.