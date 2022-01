Afgjort: Messerschmidt formand for DF

Morten Messerschmidt er ny formand for Dansk Folkeparti efter en klar sejr, som blev overstået i én afstemningsrunde. I alt 499 stemte på Messerschmidt. Præcist 60 procent af de delegerede.

- Morten! Morten! Morten!, jubler de forsamlede partifæller under det stående bifald, som sætter et foreløbigt punktum i en bitter strid i det 26 år gamle parti.

I alt har 828 afgivet deres stemme. 825 var gyldige. Der var ingen blanke stemmer.

Klar sejr

Af disse sikrede Merete Dea Larsen sig 104 stemmer, mens Martin Henriksen fik 219.

Dermed støvsugede Messerschmidt stemmerne blandt de delegerede og sikrede sig nok uden en anden runde i afstemningen.

- Tak for den meget varme tillidserklæring. Det betyder meget for det arbejde, vi skal i gang med.

- Jeg er glad for dem, der har stemt på mig. Men jeg nærer også den dybeste respekt for dem, der har stemt på Merete og Martin. Og jeg nærer også den dybeste respekt for Merete og Martin. Det er vigtigt for mig at sige.

- Jeg går til opgaven ydmyg, men også fuld af kampvilje, for vores modstandere skal kunne mærke os, siger han i sin korte sejrstale.

Ingen repressalier

Messerschmidt lover desuden, at der nu kommer ro på i partiet.

- Der vil ikke komme nogen repressalier for det, der er sket, i den tid, der er gået, siger Morten Messerschmidt.

Den nykårede formand siger, at han overvejer at gøre Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl og afdøde Poul Nødgaard til æresmedlemmer af partiet, når de mødes igen til det ordinære årsmøde i september.

- Det synes jeg, at de fortjener.

Opdateres ...