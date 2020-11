Afgørelsens time for Mink-Mogens

For fødevareminister Mogens Jensen (S) kan onsdag 18. november 2020 blive særdeles afgørende dato.

Det er nemlig i dag, at redegørelsen om den ulovlige ordre til at aflive alle landets raske mink forventes at blive præsenteret. En redegørelse, som Mogens Jensens fremtid på ministerposten i høj grad står og falder med.

Hvornår og hvordan redegørelsen når offentlighedens kendskab i løbet af dagen, er fortsat uklart. Fødevareministeriet har holdt kortene tæt til kroppen, så der er endnu ikke sluppet noget ud om de nærmere omstændigheder for offentliggørelsen.

Men en ting står klart: Når papirerne fra ministeriet lander, vil de blive læst nøje af regeringens støttepartier.

Ser svært ud

Særligt Enhedslisten og de radikale har således givet udtryk for, at sagen ser meget skidt ud for ministeren. Derfor kommer redegørelsen til spille en afgørende rolle, når de to partier skal vurdere, om de vil vælte Mogens Jensen.

- Det er kun rimeligt, at Mogens Jensen har mulighed for at forklare, hvorfor der er handlet, som der er, og vi forstår også, at der har været tale om en travl situation, hvor regeringen har handlet hurtigt på en stor sundhedsrisiko. Så det hele skal belyses, har de radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, slået fast.

Han fortsatte:

- Men uanset hvad der er sket, kan det ikke retfærdiggøre, at man bryder Grundloven. Det er en alvorlig sag, og det er i sidste ende Mogens Jensens ansvar. Derfor må vi også sige, at det ser svært ud for Mogens Jensen at fortsætte som minister.

Advaret

Et helt centralt spørgsmål i sagen lyder, hvornår Mogens Jensen blev bekendt med, at regeringens ordre om at aflive de raske mink var ulovlig.

På flere samråd har Mogens Jensen slået fast, at det var i løbet af weekenden 7.-8. november - altså efter at ordren blev udstedt. Ministeren har dog - ganske opsigtsvækkende - ikke været i stand til at pege på det præcise tidspunkt.

Ekstra Bladet har imidlertid afsløret, at Fødevarestyrelsen allerede i slutningen af september skrev direkte til departementet i Mogens Jensens ministerium, at der ikke var lovhjemmel til nedslagtningen af de raske dyr.

