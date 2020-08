Afgørende corona-møde: Det er på spil

Folketingets partier mødes senere fredag for at forhandle genåbningens fase fire på plads. Her kan du se, hvad de lægger arm om

De afgørende forhandlinger om fase fire af samfundets genåbning står for døren.

Folketingets partier mødes fredag kl. 16, efter at det ikke lykkedes dem at nå til enighed efter lange forhandlinger onsdag.

Hen mod afslutningen af forhandlingsmødet lagde regeringen et udkast til en aftale på bordet.

Ekstra Bladet er i besiddelse af udkastet, som giver et fingerpeg om, hvad der er på spil under de vigtige forhandlinger.

Her er et overblik over, hvad udkastet indeholder:

For at sikre, at smitteudbrud 'slås ned lokalt' lægger regeringen op til, at der kan 'iværksættes lokale tiltag, herunder i form af nedlukning af samfundsaktiviteter'.

Mundbind vil også blive et tema under dagens møde. I sit udkast lægger regeringen op til, at sundhedsmyndighederne skal foretage en vurdering af, i hvilke situationer mundbind skal gøres obligatorisk.

Regeringen er således 'positive over for brug af mundbind i væsentligt omfang.' Der lægges op til, at der findes 'en hensigtsmæssig løsning' for de grupper, hvor et krav om mundbind udgør en en økonomisk udfordring.

Diskoteker og natteliv

Desuden indeholder udkastet følgende:

Diskoteker og natteliv skal holdes lukket til og med 31. oktober 2020.

Det nuværende forsamlingsforbud på 100 personer forlænges til og med 31. okotober.

Det absolutte loft på 500 personer, der må samles, forlænges til og med 31. okotober.

Den gældende særlige ordning for afvikling af kampe i Superligaen, hvor flere end 500 kan samles, forlænges. Det undersøges samtidig, hvordan ordningen kan udvides til andre sports- og kulturarrangementer, der kan afvikles på tilsvarende vis.

Regeringen undersøger - ud fra lignende principper som ordningen for Superligafodbold - om der kan laves en forsvarlig ordning, så spillesteder med tilstrækkelig kapacitet kan afholde koncerter med flere end 500 mennesker til stede.

Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af forsamlingsforbud på 100 personer.

Sektorpartnerskaberne (diverse brancher, f.eks. erhversorganisationer) opfordres til at gennemgå de fastsatte retningslinjer og tilpasse dem efter behov.

Seks overnatninger

Desuden har flere politikere luftet et stærkt ønske om, at grænsen for minimum seks overnatninger for de fleste turister afskaffes. Dette bliver en del afforhandlingerne.

Politikerne vil ligeledes drøfte en fortsat kompensation til virksomheder samt de dele af kultur- og idrætslivet, der er ramt af nedlukningen.