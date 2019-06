Afgørende forhandlinger: Her er de store slagsmål

Partierne rundt om forhandlingsbordet er i store træk enige om, hvad der skal bruges penge på. Der skal ske en markant grøn opstilling, og der skal gives væsentligt løft til offentlige sektor. Det vil eksempelvis sige flere pædagoger og flere personer til at passe de syge og ældre.

Det store slagsmål går på, hvordan man finder de ekstra penge og det større antal hænder til at udføre arbejdet. Dette spørgsmål skal parterne finde en løsning på, hvis de skal nå frem til en samlet aftale.

- Opgaven er ikke at udelukke metoder, men at åbne for at bruge alle de veje, der er, konstaterede den radikale leder, Morten Østergaard, på vej ind til dagens forhandlinger.

En vej til at nå målet er de såkaldte klassiske arbejdsudbudsreformer. Altså reformer, der får folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, som beskærer de sociale ydelser for at få flere til at tage et job, og som sænker skatten og gør det mere attraktivt at arbejde mere.

Den type indgreb har de radikale ikke de store problemer med, men de er en rød klud i ansigtet på særligt Enhedslisten og SF.

Derfor bliver der forhandlet benhårdt om at finde alternative veje til at få flere i beskæftigelse.

Det kan være ved at få folk fra deltid til fuldtid i den offentlige sektor, som Enhedslisten har foreslået. Eller ved at få flere indvandrere - særligt kvinder - i arbejde, som ikke mindst er et centralt punkt for Socialdemokratiet.