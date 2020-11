Aflivning af minkbesætninger vil koste milliarder

Fødevareministeren vurderede, at det ville komme til at koste staten mellem 2,3 og 5,2 milliarder at aflive samtlige mink i Danmark

Et syv dage gammelt spørgsmål, der blev stillet i Folketinget, har fået fornyet vigtighed.

'Vil ministeren oplyse, hvad det vil koste staten, hvis alle minkbesætninger slås ned?' lød det fra SF's Carl Valentin til fødevareminister Mogens Jensen (S).

Til spørgsmålet fremlagde ministeren og direktøren i Fødevarestyrelsen, Nikolaj Veje, i svaret et milliardstort beløb.

'Såfremt alle danske minkbesætninger (ca. 1.100) aflives som led i smittebekæmpelse, vil det koste staten 2,3-2,8 mia. kr. i umiddelbare erstatninger til besætningerne for dyr og driftstab,' står der.

Det kan det koste op til 2,4 milliarder oveni, og dermed omkring fem milliarder i alt, hvis regeringen skal rengøre og desinficere alle minkbesætninger.

Men lige nu er der kun konstateret smitte i 207 minkbesætninger ud af 1100. Om regeringen planlægger at rengøre de indtil nu knap 900 besætninger, der ikke har konstateret smitte, er endnu uvist. Beløbet kan derfor blive væsentligt lavere.

Kåre Mølbak fortæller, at der er en reel risiko for, at smitte blandt mink kan starte corona forfra

Kan ikke følge med: Mink skal på forbrændingen

Se også: Det er en katastrofe - fremtiden er ødelagt

Gammelt spørgsmål, ny virkelighed

- Jeg stillede jo det her spørgsmål oprindeligt, fordi jeg havde en dyb bekymring over den smittespredning, vi har set i minkproduktionen i lang tid.

- Jeg havde svært ved at forestille mig, hvordan vi skulle kunne fortsætte minkproduktionen og samtidig have coronavirus i Danmark, siger Carl Valentin kort efter pressemødet onsdag eftermiddag.

SF's Carl Valentin mener, at den midlertidige lukning af erhvervet burde være anledning til et endeligt farvel til minkproduktion i Danmark. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

På pressemødet fremlagde regeringen beslutningen om at aflive samtlige mink og avlsmink i Danmark, efter det er blevet konstateret, at coronavirussen muterer efter at have været gennem mink.

En mutation, der kan få store konsekvenser for coronasmitte og vaccineudvikling i hele verden.

Mette F.: Muteret virus fra mink kan true covid-19-vaccine

- Udfas branchen

Carl Valentin fra SF har gennem den seneste tid været fortaler for, at den danske minkproduktion skulle aflives, og at den derefter skal skrinlægges for bestandig.

- Den situation vi står i lige nu er fuldstændig forfærdelig.

Både sundhedsmæssigt og for dem, det går ud over, fortæller han og kalder den nuværende trussel 'uhyggelig'.

- Men det er en god beslutning på baggrund af en skrækkelig virkelighed, siger han.

Nu opfordrer Carl Valentin til, at man rent politisk diskuterer, om der skal sendes nye mink ind, når det er muligt.

- Det mest oplagte at gøre nu er at sætte erhvervet midlertidigt på pause og udfase det helt.

Læs eller genlæs Ekstra Bladets livedækning af dagens pressemøde her: