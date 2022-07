Afløser findes efter et valg

Interessen for at få Margrethe Vestager hjem til dansk politik er nok ret behersket i rød blok, ligesom eventuelle afløsere ikke står i kø

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

Jeg er godt træt af arrogante Margrethe Vestager som dansk EU-kommissær. Hvor længe kan hun blive siddende?

Tror du, Mette Frederiksen laver en hemmelig aftale med de radikale og lader hende fortsætte i EU i mange år?

Hvor længe kan man egentlig sidde som EU-kommissær, og hvem er ellers kandidat?

Leif K. Mikkelsen, København V

Kære Leif

Der er ingen grænse for, hvor længe EU-kommissærer kan forlænges. Næstformanden i den nuværende kommission sidder således på tredje omgang, fortæller Folketingets EU-oplysning.

Men det normale har været en eller højst to omgange. Når valgperioden udløber, vil Vestager sammen med Henning Christophersen være de danske EU-kommissærer, der har siddet længst: ti år.

Den nuværende valgperiode for kommissærerne udløber 31. oktober 2024, og hvem der bliver Vestagers afløser, er uvist. Jeg er sikker på, det bliver et af de spørgsmål, en ny rød eller blå regering skal tage hånd om ved konstitueringen efter et kommende valg. Det bliver en del af en regeringsaftale, ligesom der skal findes ny formand for Folketinget.

EU-posten vejer tungt, og de radikale skal betale en høj pris, hvis Vestager skal fortsætte.

Der er flere stærke kandidater i den nuværende S-regering, men de vil formentlig helst fortsætte som ministre.

Desuden er interessen i S - og formentlig også R - for at få Vestager hjem til dansk politik nok stærkt behersket.

Venlig hilsen Hans

Det er ikke kommissionens bord

Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Som jeg læser Minkkommissionens rapport, så har det aldrig være hensigten, at kommissionen skulle vurdere ministres (mulige) retslige ansvar.

Så hvorfor omtaler især de røde partier fortsat ministrenes ansvar?

Er det bevidst politisk misinformation, når man forsøger at ’hvidvaske’ Mette Frederiksen for noget, der netop ikke er undersøgt?

René V. Nielsen, Kolding

Kære René

Du har ret. Kommissionen skulle ikke forholde sig til ministres ansvar. Det er Folketingets opgave.

Problemet er, at Minkkommissionen faktisk fastslår, at Mette Frederiksen misinformerede, men det var, fordi ingen havde fortalt hende, at totalaflivning ville være ulovlig.

Spørgsmålet om statsministeren har optrådt ’groft uagtsomt’ har kommissionen ikke taget stilling til. Derfor ville de blå have advokater på den del af sagen, mens de røde mente, det ville være spildte kræfter, da spørgsmålet i sidste ende er politisk.

De blå bruger beretningen til at sige: Vi må bore juraen grundigere ud. De røde bruger den til: Mette F. misinformerede, men det var embedsværket, som svigtede, og hun har ikke med fortsæt vildledt Folketinget.

Venlig hilsen Hans

Kortene tæt til kroppen

Foto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

I forbindelse med de mange informationer fra krigen i Ukraine

sidder jeg med følelsen af, at nogle af informationerne ikke skulle være bragt - fjenden ser jo med! For eksempel billeder af kampvognsspærringer og anlæggelsen af skyttegrave i det østlige Ukraine.

Hans Petersen

Kerteminde

Kære Hans

Ukraine er virkelig dygtig til at kommunikere og herunder ikke vise andet, end det de VIL vise.

Journalister i Ukraine får ikke oplysninger om for eksempel antallet af sårede og dræbte ukrainere. Vi ved meget lidt om deres operative militære planer.

Også ved fronten er der mange ting, som journalisterne gerne må se, men ikke rapportere. Så jeg deler ikke din bekymring.

Venlig hilsen Hans

