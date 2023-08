Afløser: Jon har mistet kontakten til virkeligheden

At Jon Stephensen har valgt at fortsætte i Folketinget, koster hans afløser, Lean Milo (M), posten. Det kan mærkes

Der er skuffelse i Moderaterne over, at Jon Stephensen ikke har nedlagt sit mandat, men fortsætter som løsgænger, efter at partiet har bedt ham om at bøffe af.

For valget betyder, at partiet mister et mandat, og det har en direkte konsekvens for Lean Milo, der har været suppleant for Jon Stephensen, mens han er på orlov.

- Jeg har da gået og håbet på, at det skulle ende anderledes. Så det er en streg i regningen, men jeg er ikke færdig. Jeg kommer tilbage. Jeg har mere tilbage at give. Men sådan er spillet, og jeg vidste, hvad jeg gik ind til, og at det var på lånt tid, siger Lean Milo og fortsætter:

- Men jeg kan da lige mærke det i sækken lige nu. For jeg ville gerne blive og arbejde videre.

Lean Milos tid i Folketinget er snart slut, da Jon Stephensen holder fast i sit mandat. Foto: Jens Dresling

Tilliden forsvandt

Det var sidst i april, at Jon Stephensen - officielt i enighed med partitoppen - blev sendt på selvbetalt orlov. Den kom efter en stribe skandalesager, hvor formand Lars Løkke Rasmussen havde forsvaret ham med næb og kløer.

Men da det kom frem, at Jon Stephensen havde sendt upassende beskeder til et 19-årigt medlem af partiet, blev det for meget. Og han tog orlov fra Folketinget frem til 1. oktober, og Lean Milo trådte ind som suppleant.

Tirsdag blev folketingsgruppen dog enige om, at man ikke havde tillid til Jon, og formand Lars Løkke Rasmussen opfordrede ham til at forlade politik.

Torsdag meldte Jon Stephensen sig så ud af Moderaterne, men fortsætter som løsgænger.

- Hvis han ville Moderaterne det godt, skulle han jo drage den fulde konsekvens og forlade Folketinget, sagde Lars Løkke Rasmussen torsdag.

Virkeligheden

Det har længe stået klart, at Jon Stephensen har svært ved at se, at han har gjort noget galt. Og derfor havde Lean Milo da heller ikke regnet med, at Jon Stephensen ville overlade sit mandat til ham:

- Jeg har da gået og håbet på, at der ville komme noget fornuft til ham. Men jeg havde ikke regnet med det, det havde jeg ikke. Når først et menneske har mistet kontakten til virkeligheden, så skal der jo meget til, før han kan indse, at man kan gøre tingene anderledes.

- Og Jon står jo i en situation, hvor han selv kan vælge. Og det har han gjort.

- Jeg har arbejdet hårdt og håbet. Men troet på det, det ved jeg sgu ikke, om jeg har.

Lean Milo, der er kredsformand i København, satser på at blive valgt ind i Folketinget i egen ret ved næste valg.

- Jeg stiller op, for jeg vil ind på Christiansborg og gøre en forskel, siger han.