Afløser til Støjberg - Pris: 1 mio. kr.

Et virtuelt landsmøde koster knaster.

Selvom der ikke vil være nogle gæster fysisk til stede ved Venstres ekstraordinære landsmøde, der sendes fra et studie i Roskilde, løber arrangementet alligevel op i omkring en million kroner.

Det fremgår af et internt dokument, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og som blev blev bragt op på et møde i Venstres hovedbestyrelse i går.

Budgettet på en million kroner forventes at gå til primært lokaleleje, teknik og medlemsudsendelse, står der.

Venstres ordinære landsmøde 14. november blev også afholdt virtuelt. Arkivfoto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ny næstformand

Det ekstraordinære landsmøde er blevet indkaldt efter Inger Støjberg trak sig som næstformand efter bare et år på posten.

Men Venstre har afsat tid til de berømte sidste sidste ord.

På landsmødet vil Inger Støjberg nemlig afholde en tale som den første, og inden valget til posten overhovedet er begyndt.

Dramatisk møde

Det er både en mulig kommende rigsretssag mod Inger Støjberg og uenighed om Venstres linje, der blev kimen til den nu ledige næstformandspost.

I dagene mellem jul og nytår var der høj bølgegang i Venstre, og 29. december trak Støjberg sig helt fra posten som næstformand.

'Jakob Ellemann har i dag bedt mig om at gå af som næstformand for Venstre. Jeg forstår, at det bl.a skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager', skrev Støjberg på Facebook.

