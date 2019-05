Aflyser hurtigt folketingsvalg: Her kan Løkke trykke på knappen

Regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ventes at i dag at kunne præsentere en ny pensionsaftale, hvilket af mange betragtes som det sidste punkt på statsministerens 'to-do'-liste inden folketingsvalget.

Det får dog ikke Ekstra Bladets politiske kommentator til at tro, at valget er lige oppe over.

- Sagen er jo som bekendt, at valget skal være afholdt senest den 17. juni. Der er mange, der hidtil har gået og talt om, at det kunne blive den 26. maj, samme dag som europaparlamentsvalget. Hvis det skal nås, skal Lars Løkke Rasmussen udskrive folketingsvalg senest søndag, forklarer Henrik Qvotrup.

Og tror du på det?

- Nu beder du mig om at satse, og så vil jeg sige: Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror - og så må du gokke mig oven i hovedet næste gang vi ses - mere og mere på et valg henne i juni måned, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Det gør jeg, for jeg kan simpelthen ikke se, hvad Løkke skulle have ud af at udskrive et hurtigt folketingsvalg - eller relativt hurtigt i forhold til juniløsningen.

Har intet at tabe

Løkkes nuværende situation udgør forklaringen på, hvorfor han venter med valgudskrivelsen, mener Qvortrup:

- Han har intet at tabe ved at trække den til juni måned. Han er frygteligt meget bagefter i meningsmålingerne, og jeg tror, at han tænker; hvorfor ikke vente og se, om der er et eller andet, der dukker op, forklarer Henrik Qvortrup.

Det, der ifølge Qvortrup på mange måder er det interessante, hvis vi lander på juniløsningen, er, hvornår Lars Løkke Rasmussen fortæller os, at det bliver i juni.

- Man kan ikke helt afvise, at Lars Løkke en af de kommende dage går ud og siger; vi tager et valg i juni, og jeg siger det allerede nu, men i første omgang skal vi koncentrere os om europaparlamentsvalget, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Det vil jo de facto betyde, at vi har danmarkshistoriens længste valgkamp på op mod seks uger, og Løkke kan jo sige nok så meget, at vi skal først snakke Europa og så skal vi snakke indenrigspolitik bagefter, men der er klart, at det øjeblik vi har fået en dato på, så vil al interesse samle sig om folketingsvalget.

- Jeg kunne godt se, at vi tager et valg i juni, men at vi får en dato på relativt snart.

