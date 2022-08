Afsætter 100 millioner til Ukraine

Havnebyen Mykolajiv i det sydlige Ukraine er stort set dagligt under russisk bombardement.

Halvdelen af de rundt regnet 500.000 indbyggere er flygtet fra byen, hvor tusinder af bygninger er helt eller delvist ødelagt.

Vandet i byen kan ikke drikkes, varmen virker ikke mange steder, og masser af bygninger mangler vinduer.

Nu har den danske regering afsat 100 millioner kroner til en akut indsats, inden vinteren for alvor sætter ind i Ukraine. Af de penge går to tredjedele til at sørge for vand, varme og vinduer i Mykolajiv.

Det sker blandt andet i form af 60.000 vinduer i plastik. Ikke i glas, for russiske styrker sender dagligt missiler og granater ned over byen.

At sørge for vand, varme og vinduer er en meget konkret måde at hjælpe på, forklarer udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S).

Han var fredag på besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv, og mødtes med blandt andre Mykolajivs borgmester, Oleksandr Syenkevych.

- De er slet ikke gået i gang med egentlig genopbygning til det, der er det blivende. De genopbygger kun det, der er nødvendigt for, at borgerne kan være i byen hen over vinteren, siger udviklingsministeren.

- Det er vigtigt at fokusere på at forberede vinteren, og så kommer der et langt sejt træk bagefter.

Det træk skal Danmark også være med til, siger Flemming Møller Mortensen. Derfor er der indgået en form for partnerskab med Mykolajiv, hvor hjælpen op til vinterens indtræden kun er et første skridt.

Fredag underskrev udviklingsministeren og Mykolajivs borgmester også en hensigtserklæring om, at byen skal leve op til EU's stramme krav om korruptionsbekæmpelse.

Den konkrete danske hjælp til Mykolajiv er den første af sin slags for den ukrainske havneby.

Endnu har byen ikke andre lignende partnerskaber, siger byens borgmester.

Og på sigt skal det heller ikke være hjælp, men samarbejde om blandt andet grøn energi og skibsindustri, der skal hjælpe Mykolajiv på fode igen, understreger han.

- Vi har brug for hjælp lige nu. Men i fremtiden vil vi ikke være en by, der venter på hjælp udefra. Vi har brug for stærke partnerskaber, der kan være nyttig for begge sider, siger Oleksandr Syenkevych til Ritzau.

Med de seneste store hjælpepakker til Ukraine er landet nu havnet øverst på listen over, hvem der modtager den største portion danske udviklingsmidler.