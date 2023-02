Afskaffelse af store bededag: Tusindvis skal betale mere

Mette Frederiksen har tidligere advaret om, at tempoet på Christiansborg var for højt, og at det skulle ned. Hun erkender nu, at arbejdspresset stadig er for hårdt og højt

Daginstitutioner skal finde penge til at holde åbent en ekstra dag, hvis store bededag bliver afskaffet. Dermed kan børnefamilierne se frem til at dele regningen

Når store bededag bliver afskaffet, bliver det dyrere at få passet sine børn.

Det skriver Jyllands Posten.

Årsagen er, at når daginstitutioner skal holde åbent en ekstra dag som følge af helligdagsofringen, så koster den slags penge. Og det kommer forældrene til at skulle betale.

Selve regnestykket er kompliceret, men i alt koster den ekstra åbningsdag det offentlige 120 millioner kroner, og her forventes det, at forældrene betaler en del af gildet, da systemet i forvejen fungerer sådan, at forældrene månedligt betaler en del af kommunens omkostninger til pasning af børn.

På landsplan stiger forældrebetalingen med omkring 35 millioner kroner, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Jyllands-Posten uden at gå i detaljer om, hvor meget det kommer til at stige for hver enkelt barn.

'Det betyder, at der kan komme en lille stigning i forældrebetalingen per barn, men samtidig vil forældre blive kompenseret lønmæssigt for den ekstra årlige arbejdsdag,' skriver ministeriet til Jyllands Posten.

Iskold Mette F.

Afskaffelsen af store bededag har været en kæmpe varm kartoffel for den nye regering, siden den trådte til. Ja, den er efterhånden brændt på, mens vreden stiger og stiger i befolkningen.

Men Mette Frederiksen og co. holder fast. Store bededag skal afskaffes.

Senest måtte statsministeren på et pressemøde forklare, hvordan det hang sammen, at vi skal arbejde mere, når hun for et år siden fortalte, at tempoet på Christiansborg var for højt, og hendes plan var, at det skulle ned.

Samtidig er en af hendes nærmeste kolleger i regeringen, vicestatsminister Jakob Ellemann-Jensen, så gået ned med flaget og har taget sygeorlov

Stadig hårdt og højt

Mette Frederiksen erkendte indledningsvis, at det ikke er lykkedes at nedbringe det høje tempo.

- Der er ingen tvivl om, at arbejdspresset er hårdt og højt på Christiansborg. Det har det været gennem mange år. Det er det altså stadigvæk.

- Men skal det så ikke ned?

- Jeg synes altid, det ville være godt, hvis vi politikere får tilrettelagt vores arbejde, så det først og fremmest er godt for de danskere, den lovgivning, vi foretager og beslutter ... som den vedrører, lød det tøvende fra Mette Frederiksen.

En dag gør ikke forskellen

Herefter afbrød en journalist fra en anden avis og spurgte, hvordan regeringens svar på øgede stressproblemer generelt er, at danskerne skal arbejde mere næste år.

- Jamen det er ikke alene næste år, danskerne skal arbejde mere. Vi står over for en række udfordringer som samfund. Det gør vi ikke mindst på velfærdsområdet svarede Mette Frederiksen.

Hun nævnte blandt andet ældre, børn, forsvar og klima som tunge poster, hvor der skal bruges flere penge.

Til sidst lød det fra statsministeren, at det næppe var afskaffelsen af store bededag, der ville øge arbejdspresset hverken på Christiansborg eller andre steder.

- Jeg tror personligt ikke, at det er en dag i maj, der gør forskellen, det må jeg være ærlig at sige.

Bededags-brøler: 60.000 tons klimasvineri

