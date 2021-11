Afskriver Aggesen som borgmester

De røde partier står til et flertal på Frederiksberg, og dermed ser det også ud til, at Aggesen er færdig.

Der er rødt flertal på Frederiksberg. Ifølge Socialdemokratiet betyder det, at Simon Aggesen er færdig som borgmester

Simon Aggesen er alt at dømme færdig som borgmester på Frederiksberg.

De røde partier får nemlig et flertal i byrådet, efter at stemmerne er optalt. Blokken får 15 mandater, mens Konservative og Venstre tilsammen kan mønstre 14.

Samlet har det røde valgforbund fået 30823 stemmer mod de blås 29994 stemmer.

Oven på dette resultat udtaler den socialdemokratiske borgmesterkandidat Michael Vindfeldt, at han slet ikke kan se, at Aggesen skal fortsætte på posten.

- Det har Frederiksberg-borgerne valgt, at han ikke skal være, så det har jeg svært ved at se, siger han.

Aggesens sandsynlige fald kommer, selvom Konservative går frem ved valget i kommunen og får 40,4 pct af stemmerne, men det er altså er det ikke nok til at beholde posten. Venstre fik 5,9 pct. af stemmerne i kommunen.

Heldige bolighandler

Ekstra Bladet har afsløret, at Simon Aggesen har været særdeles 'heldig' i sine bolighandler, så han har sikret sig millioner af kroner.

Simon Aggesen er færdig som borgmester på Frederiksberg. Foto: Jonas Olufson

Aggesen har ihærdigt forsøgt at slippe for at besvare spørgsmål om sagen i slutningen af valgkampen, og har gemt sig hele valgaftenen.

Nu kan han konstatere, at han efter alt at dømme blev den konservative som mistede magten efter, at partiet har siddet på den i 112 år.