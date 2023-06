Afslørende mail i Oles elevator-sag: Obs, han er politiker!

Efter et stort juridisk slagsmål kan Ekstra Bladet nu afsløre, at LA's Ole Birk Olesens status som folketingspolitiker spillede ind i elevatorgodkendelse

Da Liberal Alliances Ole Birk Olesen fik en atypisk lang dispensation til at lovliggøre sin bundulovlige elevator hos Arbejdstilsynet, blev hans status som politiker trukket ind i sagen.

Det viser en intern mail fra Arbejdstilsynet, der i adskillige måneder har været holdt tilbage. Efter et større juridisk tovtrækkeri har Beskæftigelsesministeriet dog tvunget Arbejdstilsynet til at offentliggøre mailen over for Ekstra Bladet.

Den viser, at det blev understreget over for den ansvarlige for at udstede dispensationer, at Ole Birk Olesen er politiker og selv dybt engageret i en kamp mod reglerne for elevatorer.

- Obs: Ole Birk Olesen er den politiker, der har rejst sagen om reglerne for skaktinddækning over for beskæftigelsesministeren, lød det således i mailen fra en anden embedsmand i Arbejdstilsynet.

Mangeårig kamp

Ole Birk Olesen har i årevis kæmpet mod et sæt regler, der skal gøre ældre elevatorer mere sikre. Reglerne betyder, at elevatorer skal være afdækkede med plader eller gennemsigtig plast, så man ikke kan få fingre eller arme i klemme, når de kører.

Ekstra Bladet har tidligere kunnet fortælle, at Ole Birk Olesen selv bor i en opgang i det indre København med en nydelig klassisk elevator. Den er i den grad ramt af de nye regler, for den lever langt fra op til dem.

Billeder fra Arbejdstilsynets inspektion viser, at elevatoren på ingen måde lever op til reglerne. Foto: Aktindsigt/Arbejdstilsynet

Selvom elevatoren er bundulovlig, blev den godkendt af Arbejdstilsynet, da de kontrollerede den i november 2022. For der var givet dispensation fra de nye regler.

Normalt bliver sådan nogle kun givet for kort tid, for at give ejerne tid til at rette op. Men i april samme år fik Ole Birk Olesens ejerforening en dispensation helt frem til 31. december 2025.

Billeder fra Arbejdstilsynets inspektion viser, at elevatoren på ingen måde lever op til reglerne. Foto: Aktindsigt/Arbejdstilsynet

Skrev fra officiel mail

Det skete, efter at Ole Birk Olesen i en egenskab for formand for ejerforeningen - men fra sin officielle folketingsmail - 5. april 2022 ansøgte om dispensation direkte til den ansvarlige embedsmand for reglerne i Arbejdstilsynet.

Allerede dagen efter faldt altså den unormalt lange dispensation fra reglerne, som det vil koste ejerforeningen - og Ole Birk Olesen selv - et sekscifret beløb at få elevatoren til at leve op til. I hele landet er der kun givet fem så lange dispensationer.

Både ansøgningen og dispensationen sker med den begrundelse, at der var fornyet politisk debat om reglerne. En debat Ole Birk Olesen vel at mærke selv havde startet i Folketinget.

OBS

Da Ekstra Bladet første gang søgte aktindsigt i sagen, afviste Arbejdstilsynet at lægge dets interne kommunikation frem. Men efter et større juridisk tovtrækkeri er Arbejdstilsynet blevet sat på plads af Beskæftigelsesministeriet.

Og derfor kan Ekstra Bladet nu altså afsløre, at Ole Birk Olesens status som politiker - og hans kamp mod reglerne - blev nævnt.

Ole Birk Olesen sender klokken 8.20 ansøgningen. Ikke til Arbejdstilsynet bredt, men til den specifikke embedsmand, der er ansvarlig for reglerne.

8.31 sender skriver hun til dem, der er ansvarlige for dispensationer:

'Til Tilsynscenter Nord: Hermed en dispensationsansøgning til behandling hos jer.

Obs: Ole Birk Olesen er den politiker, der har rejst sagen om reglerne for skaktinddækning over for beskæftigelsesministeren.'

Dagen efter - 6. april - får Ole Birk Olesen og hans ejerforening en dispensation fra reglerne frem til 31. december 2025. Det er en af kun fem så lange dispensationer givet i hele landet.

Ole Birk Olesen har kun sin Folketingsmail at bruge, siger han.

- Ingen særbehandling

Ekstra Bladet har spurgt Arbejdstilsynet til sagen.

- Hvorfor er det relevant at nævne Ole Birk Olesens politiske status i forbindelse med ansøgningen om dispensation i april 2022?

- Det har ikke været relevant for sagsbehandlingen. Det var tænkt som en kollega-til-kollega-bemærkning, da det viste sig, at den politiker, som havde rejst spørgsmålet om elevatorreglerne, havde en personlig interesse i problemstillingen.

- Har det spillet en rolle for godkendelsen, at Ole Birk Olesen er politiker og tidligere minister?

- Nej, det har ikke spillet en rolle for godkendelsen.

- Kan I forsikre, at alle ansøgere bliver behandlet ens, når det kommer til dispensationer for elevatorer?

- Ja, det kan vi godt. Alle dispensationsansøgninger vedrørende skaktinddækninger og andet bliver holdt op mod bestemmelsen om dispensation i den relevante bekendtgørelse, når Arbejdstilsynet vurderer, om en dispensationsansøgning skal imødekommes.

Frem i lyset

Kun efter mange måneder har Arbejdstilsynet måttet hoste op med den interne mail, hvor det fremgår, at Ole Birk Olesens politikerstatus var en del af kommunikationen i forbindelse med dispensationen til hans ulovlige elevator.

6. marts søgte Ekstra Bladet aktindsigt, og 10. marts kom svaret. Men her var den interne mail undtaget. Det begrundede Arbejdstilsynet med, at der var tale om en intern mail og 'oplysninger om enkeltpersoners private forhold'.

Det klagede Ekstra Bladet over, da det er en afgørende indsigt for at afdække eventuel særbehandling. Nu har Beskæftigelsesministeriet omgjort beslutningen.

Argumenter skudt ned

Det gør Beskæftigelsesministeriet, fordi mailen ikke omhandler 'oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold'. Derfor holder det argument ikke.

Og argumentet med, at det er et internt dokumentet, holder heller ikke. Den regel gælder nemlig kun, hvis ikke der er bedre argumenter for at give indsigt.

- Beskæftigelsesministeriet har herved lagt vægt på, at du som journalist på Ekstra Bladet har en berettiget interesse i at få udleveret den interne e-mail for at klarlægge, hvorvidt Arbejdstilsynet var sat under pres af et siddende folketingsmedlem i forhold til Arbejdstilsynets afgørelse om dispensation, skriver Beskæftigelsesministeriet.

Arbejdstilsynet argumenterede også med, at man har tavshedspligt i forhold til 'klager over arbejdsmiljø'. Men det er argument var også helt ude i skoven, vurderer Beskæftigelsesministeriet.

- Henvisningen til denne retsregel er ikke relevant i nærværende sag og burde derfor ikke være indgået i begrundelsen for afgørelsen.

- Beskæftigelsesministeriet finder på den baggrund, at Arbejdstilsynets sagsbehandling ikke er tilfredsstillende, står der.