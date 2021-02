Afslører kampvalg: Han ville ha' posten

Det er ikke sket uden kamp, at Enhedslistens nye politiske ordfører og frontfigur er kommet til tops i partiet.

Det afslørede Mai Villadsen, da Ekstra Bladet på Villadsens første pressemøde som politisk ordfører spurgte til, om der var andre i folketingsgruppen, der greb ud efter posten.

- Det har faktisk været en længere proces, hvor jeg og Søren Søndergaard tilkendegav, at vi var klar til at blive politisk ordfører, siger Mai Villadsen.

De to kandidater udløste en afstemning i folketingsgruppen for at afklare, hvem der havde størst opbakning.

Medier: Pernille Skipper stopper som politisk ordfører for Enhedslisten

- Der var en holdningstilkendegivelse i folketingsgruppen, hvor jeg fik et flertal, siger Mai Villadsen.

Den 29-årige politiker ville dog ikke fortælle, hvor stort flertallet var.

Tidligere på dagens pressemøde forklarede Villadsen, at det var en enig folketingsgruppe, der pegede på hende som politisk ordfører.

Undervejs på pressemødet forsvarede Villadsen også, at hun som relativt ukendt kandidat nu skal overtage for Pernille Skipper, der fik 33.000 stemmer ved sidste valg.

- Der er ingen tvivl om, at det er store sko, jeg skal udfylde, men jeg synes også, at historien i Enhedslisten har vist, at vi har gjort det før. Både Johanne og Pernille kom til på samme måde, og alligevel står vi nu stærkere end nogensinde, lød det fra Mai Villadsen.