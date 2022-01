Afsløret i tv-klip: Jeg vil have ham ud

Pia Kjærsgaard krævede Martin Henriksen fyret fra arbejdet for Dansk Folkeparti på Christiansborg, afslører TV2 dokumentar

Dansk Folkepartis formandskandidat Martin Henriksen skulle 'ud af Christiansborg', hvor han arbejdede som konsulent for partiet.

Det krævede partistifter Pia Kjærsgaard overfor gruppeformand Peter Skaarup ifølge en dokumentar om Pia Kjærsgaard, som sendes på TV2 søndag.

I dokumentaren kan man se et klip - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - hvor Pia Kjærsgaard iført mikrofon taler på tomandshånd med Peter Skaarup.

- Martin vil jeg have ud af Christiansborg, siger Pia Kjærsgaard i dokumentaren til Peter Skaarup, der lige skal have den igen.

- Hvaba, siger gruppeformanden.

- Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Jeg vil ikke finde mig i det der mere, gentager Pia Kjærsgaard ifølge dokumentaren.

Fyret to måneder senere

41-årige Martin Henriksen var folketingsmedlem for DF i 14 år, indtil han mistede sin plads ved det seneste valg i 2019, hvor partiet gik fra 37 til 16 mandater.

Siden blev han ansat i partiets sekretariat på Christiansborg, men blev fyret i begyndelsen af november.

Fyringen fandt sted omkring to måneder efter Pia Kjærsgaards krav til gruppeformanden, og efter at Martin Henriksen flere gange offentligt havde kritiseret partiets udlændingepolitik.

Har tidligere afvist

Overfor Ekstra Bladet har Pia Kjærsgaard tidligere afvist at have 'været med i forløbet' om Martin Henriksens fyring.

Men nu afslører TV2-dokumentaren, at Pia Kjærsgaard gik direkte til DF's gruppeformand på Christiansborg og krævede den tidligere udlændingeordfører fyret.

Ingen svarer Pia

Ordene til Peter Skaarup falder efter Martin Henriksens tale ved årsmødet, hvor DF'erne skulle vælge nye medlemmer af hovedbestyrelsen.

I dokumentaren kan man se Martin Henriksen stiller sig til rette ved talerstolen med ordene 'det bliver spændende'.

På sin plads i salen replicerer Pia Kjærsgaard stille for sig selv: 'Ja, det gør det'.

Dansk Folkeparti blev nødt til at være 'skarpere' på værdi- og udlændingedebatten ifølge Martin Henriksen.

- Synes I ikke, vi er skarpe nok, spørger Pia Kjærsgaard hos nabobordet, som består af DF København.

Partimoderen spørger flere gange, men ingen svarer hende umiddelbart.

- Det synes jeg faktisk, vi er, svarer Pia Kjærsgaard til sidst selv under Martin Henriksens tale.

Ævl og kævl

På talerstolen fortsætter Martin Henriksen.

- Vi skal snart tage os seriøst sammen, for ellers bliver vi til et ligegyldigt parti. Og det eneste folk vil huske os for er Meld og Feld og alt muligt ævl og kævl, siger han.

- Og det er den hårde og ubamhjertige sandhed, som vi ganske enkelt bliver nødt til at forholde os til, fortæller Martin Henriksen.

Pia Kjærsgaard reagerer negativt på talen.

- Ej, hvor er det tarveligt, siger hun og vender tommelfingeren nedad.

Trods Pia Kjærsgaards åbenlyse mishag ved Martin Henriksen, så blev han i september ved partiets årsmøde valgt ind i hovedbestyrelsen som den kandidat, der fik flest stemmer.

I november sikrede han sig med det fjerdestørste antal personlige stemmer en plads kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, hvor han bor.

Nu stiller han op som formand for Dansk Folkeparti, og valgkampen afgøres ved et ekstraordinært årsmøde i Herning 23. januar.

Tavs Pia

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Martin Henriksen og Pia Kjærsgaard.

Det har derfor ikke været muligt at få svar fra Pia Kjærsgaard, om hvorvidt Martin Henriksens ansættelse er op til hende at bestemme.

Det har heller ikke været muligt at få svar på, hvorfor hun tidligere har afvist overfor Ekstra Bladet at have været en del af forløbet omkring Martin Henriksens fyring, og hvordan det harmonerer med tv-dokumentaren.