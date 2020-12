Afsløring: Borgmester hjalp konen til topjob

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Fredericias omstridte borgmester, Jacob Bjerregaard (S), spillede en hidtil skjult rolle i kulissen, da hans hustru fik et nyoprettet topjob i kommunens havneselskab.

Det oplyser flere centrale kilder til Ekstra Bladet med indsigt i ansættelsesforløbet for en ny chefjurist i havneselskabet ADP A/S, hvor den nu afgående bykonge selv er en magtfuld næstformand i bestyrelsen.

Allerede før den nye stilling som chefjurist overhovedet var slået offentligt op, fik det eksterne rekrutteringsfirma, som formelt stod for ansættelsesforløbet, en helt klar besked: S-borgmesterens hustru og partifælle, Lotte Cederskjold, skulle i spil til jobbet.

Det fortæller Steen Skovgaard, der er partner i ADP's mangeårige, faste rekrutteringsfirma 'Hansen Toft'.

Beskeden kom fra den daværende administrerende direktør for havneselskabet, Nils Skeby.

- Han (direktør Nils Skeby, red.) siger til mig, at hun skal med i processen, forklarer Steen Skovgaard.

Direktøren havde i hemmelighed på forhånd drøftet Lotte Cederskjolds muligheder for at få jobbet med hendes mand, borgmester Jacob Bjerregaard.

Afsløret i løgn

Dermed kan Ekstra Bladet afsløre, at borgmesterens og ADP's forklaring til offentligheden - og lokale medier i 2018 - var frit opfundet til lejligheden.

Officielt har man påstået, at ADP's ledelse - herunder Nils Skeby - først til sidst i ansættelsesprocessen 'opdagede', at Lotte Cederskjold var med i slutfeltet af kandidater. Og at hverken borgmesteren eller andre fra bestyrelsen på nogen måde havde været involveret i udvælgelsen af kandidater.

Men nu fortæller partner Steen Skovgaard fra rekrutteringsfirmaet en anden historie.

Borgmester trak sig i går: 'Fejl' i kommunen skaffede ham luksusgrund

'Hun skal med'

- Jeg vidste fra starten, at det var borgmesterens kone. Derfor diskuterede Nils Skeby og jeg mulighederne for, hvad der kunne ske, hvis vi sorterede Lotte fra undervejs i processen. Vi diskuterede også meget, om det var hensigtsmæssigt at ansætte borgmesterens kone, siger han.

- Han (Nils Skeby, red.) siger til mig, at hun skal med i processen ... Jeg siger; er det klogt? Og så siger han: 'Hun kommer med i processen. Hvis hun er den bedste, så er hun den bedste. Hvis ikke så har du mit ord på, at så vælger vi hende fra,' forklarer Steen Skovgaard.

- Han ringer til dig og siger, at Lotte Cederskjold er med i ansættelsesprocessen. Det ved han på forhånd, inden stillingen bliver slået op?

- Ja, ja. Det ved han jo. På det tidspunkt har Jacob Bjerregaard og Nils Skeby givetvis snakket om, at det kunne være interessant, at hun var med i processen.

- Han vidste godt, at hun skulle med i processen. Det havde de (Bjerregaard og Skeby) snakket om. Det er fuldstændig rigtigt, siger Steen Skovgaard.

Bestyrelsens stærke mand Fredericia Kommune ejer 89 pct. af selskabet ADP A/S. Aktieselskabet ejer Fredericia Havn og Nyborg Havn og står for driften af Middelfart Trafikhavn. Med absolut flertal i Fredericia Byråd er borgmester Jacob Bjerregaard (S) trods titlen som næstformand den mest magtfulde person i ADP's bestyrelse.

I første omgang strittede den erfarne rekrutteringsekspert imod kravet fra det kommunalt ejede aktieselskab, som er en meget stor kunde for Hansen Toft. Det endte dog med, at firmaet slog stillingen op og gennemførte en rekrutteringsproces.

Feltet på cirka 20 ansøgere blev til sidst skåret ned til to kvindelige jurister.

Den ene var Lotte Cederskjold. Efter den afsluttende samtale hos direktør Nils Skeby blev hun i december 2017 ansat som chefjurist og HR-chef i havneselskabet, hvor Fredericia Kommune ejer 90 procent.

Nils Skeby, der ikke længere er havnedirektør i Fredericia, vil gerne svare på Ekstra Bladets spørgsmål om Lotte Cederskjolds ansættelse, men det er desværre ikke muligt på grund af en tavshedsklausul i fratrædelsesaftalen.

Professor: Anløben moral og dårlig dømmekraft Borgmester Jacob Bjerregaard begår magtmisbrug ved ansættelse af konen i havneselskabet. Sådan lyder det fra Kurt Klaudi Klausen, der er professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet på baggrund af Ekstra Bladets afsløring. - Det er jo små brikker til en mosaik, der danner et mønster af en person, som misbruger sin magtposition til egen fordel. - I dette tilfælde for at fremme sin kones interesser. Der er ingen tvivl om, at det er magtmisbrug. Vi begynder at kunne tegne et billede af en mand med anløben moral og dårlig dømmekraft. Professoren mener, at borgmesteren skulle erklære sig inhabil og i øvrigt blande sig fuldstændig uden om. - Det kan sagtens være, at hans kone er den bedste til stillingen. Men han skal bestemt ikke have en sådan samtale med direktøren, siger Kurt Klaudi Klausen. Han kalder det interessant, at rekrutterings-firmaet på forhånd har fået besked om, at en bestemt kandidat skal med hele vejen. Vennetjenester strider nemlig med god forvaltningsskik. - Sagen er, at der er kommet et indirekte pres mod en direktør fra en meget betydelig person i bestyrelsen, fordi kommunen ejer det meste selskabet, fortæller professoren. Kurt Klaudi Klausen vurderer havnen til at være et kommunalt ejet selskab. - I et privat selskab må man meget gerne fremme personlige interesser. Der er næsten alt tilladt. Men i et kommunalt ejet selskab er det lige modsat, fastslår professoren. Forsker i kommunale forhold Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole anser Jacob Bjerregaards skjulte rolle i kulissen under konens ansættelse som dybt betænkelig. Han mener dog ikke, at borgmesteren er inhabil, da der er tale om et kommunalt ejet aktieselskab, og derfor på grund af selskabsformen ikke direkte underlagt forvaltningslovens regler om inhabilitet: - Borgmesteren har påvirket ansættelses-processen, og de involverede har oplevet og drøftet dette som problematisk, siger han. Vis mere Luk

Bjerregaard: Jeg formidlede kontakten

Borgmester og næstformand i ADP A/S Jacob Bjerregaard erkender, at han talte med havnedirektøren om konens ansættelse.

Det var før rekrutteringsprocessen gik i gang - og før stillingen blev slået op, men ellers afviser borgmesteren at have haft med ansættelsen at gøre.

- Jeg havde en snak med direktøren om, at hun kunne være en mulighed. Hvor jeg så formidlede kontakten til hende, siger Jacob Bjerregaard.

- Og ellers har jeg ikke haft noget med den sag at gøre. Det har været vigtigt for mig, forklarer borgmesteren.

Jacob Bjerregaard mener dog, at det var direktøren, som først bragte hustruen, Lotte Cederskjold, i spil.

- Jeg havde talt med den daværende havnedirektør, som sagde, at der skulle slås en stilling op. Og at min kone jo var jurist, om det kunne være en mulighed. Der var jeg klar i mælet og sagde; måske. Den tager du med hende. Det skal jeg ikke blandes ind i på nogen måde.

- Så det var direktøren for havneselskabets idé, at det kunne være et job til din kone?

- Jeg tænker, at hun var en kandidat som mange andre. For ham var det vigtigt, at den proces skulle køre efter bogen, og der var et rekrutteringsselskab på.

- Men jeg har aldrig haft med ansættelser at gøre i ADP - og jeg har slet ikke haft noget at gøre med ansættelsen af min hustru.

- Så du har ikke presset havnedirektøren til, at din kone skulle i spil til det her job?

- Det kunne jeg aldrig drømme om.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lotte Cederskjold.