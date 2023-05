Afsløring: Brev var tikkende bombe under Kofod

Mere tid til familien og den nye virksomhed og planer væk fra politik.

Der var fuld plade på fremtids-bingo fra Jeppe Kofod (S), da han trak sig fra Folketinget 1. maj.

Men Ekstra Bladet kan nu føje nye oplysninger til afskeden, som stiller den forhenværende udenrigsministers 'frivillige' Facebook-farvel i tvivlsomt lys. Kofod undlod nemlig i sit opslag behændigt at fortælle om et ifølge Ekstra Bladets oplysninger ulmende opgør mod ham internt i Socialdemokratiets bagland.

Opsigtsvækkende timing

Beslutningen om at trække sig kom på overfladen som et lyn fra en skyfri himmel. Jeppe Kofod havde blot 33 dage tidligere bekendtgjort, at han var klar på nye politiske udfordringer.

'Jeg har fået mange opfordringer til at stille op til EP (Europa-Parlamentet, red.) i 2024, hvor jeg blandt andet som tidligere udenrigsminister igennem tre et halvt år vil kunne gøre en forskel for Danmark,' skrev Kofod 27. marts i en mail til TV 2 Bornholm.

Men kun en måned senere var planerne om en fremtid i politik skrinlagt:

'Efter grundige overvejelser har jeg besluttet at nedlægge mit mandat som stedfortrædende folketingsmedlem. I naturlig konsekvens stopper jeg også som Ringsted/Sorøs kredsens folketingskandidat,' lød det fra Jeppe Kofod, som først over for Politiken holdt fast i, at han fortsat var euroopaparlamentskandidat, før han 24 timer senere også trak sig fra den post.

Et brev fra unge socialdemokrater stod til at blive et tema i Socialdemokratiet i Københavns ledelse. Noget, Jeppe Kofod kom i forkøbet ved at trække sig. Her ses han i 2008, da han skulle forklare sig efter sin sex-sag med en ung DSU'er. Foto: Lars Krabbe

Brev var tikkende bombe

Og netop EP-kandidaturet var en torn for meget i øjet på baglandet.

Ekstra Bladet har talt med en lang række kilder i Socialdemokratiet. Og her er billedet klart: Kofods dage i socialdemokratisk toppolitik var talte. Den tidligere udenrigsminister havde efterhånden udelukkende opbakning fra sin lokalafdeling på Bornholm.

Internt hos fællesledelsen i Socialdemokratiet i København (SIK) brændte et brev, der stemplede Kofod som 'fortidens kandidat', mellem hænderne på blandt andet formand Jan Salling. Brevet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, var afsendt, blot tre dage efter Kofod til TV 2 Bornholm åbnede for en ny periode som europaparlamenstsmedlem.

Næste møde

Brevet ville ifølge Ekstra Bladets oplysninger blive bragt op på næste møde i SIK med henblik på, at Kofod skulle væltes. Og kilder oplyser, at man på dette møde ville beslutte, hvad man skulle stille op med kritikken i brevet; herunder om oplysningerne skulle gå videre til moderpartiet.

SIK's formand, Jan Salling, ønsker ikke at udtale sig til Ekstra Bladet om indholdet i brevet eller om Jeppe Kofods droppede kandidatur. Han oplyser dog, at brevet stod til at blive et tema.

Og, som han siger:

- Det (brevet, red.) kom jo ikke på dagsordenen, da han havde trukket sig inden.

Dermed kom skudsmålene i skrivelsen aldrig op på mødet, da Kofod ikke længere var kandidat for SIK.

Og mailen er brutal læsning:

'I Frit Forum København og DSU København ser vi med stor forundring på, at Bornholm har valgt at indstille Jeppe Kofod som Hovedstadens kandidat til Europa-Parlamentet. En indstilling, vi er kritiske over for. Og som vi håber, at vi fælles i SIK vil undlade at støtte.'

Metoo-historik

Afsenderne er partiets studenterorganisation Frit Forums københavner-afdeling samt DSU København, der var med til at fælde overborgmester Frank Jensen (S) for sine metoo-sager. De stempler i brevet Kofod som 'fortidens kandidat' samt konkluderer, at man ikke længere har tillid til den 'kultur', han repræsenterer.

'Det bidrager ikke til en kulturændring at vælge fortidens kandidat. En kulturændring sker ikke, hvis vi går ét skridt frem, men derefter ét skridt tilbage,' fortsætter en vending i brevet, der også tidligere har været omtalt i TV 2, og konkluderer:

'Vi skal vælge kandidater, som kan samle københavnerne om det vigtige spørgsmål, som valg til Europa-Parlamentet handler om. Ikke en kandidat, der på forhånd splitter os.'

Samleje med 15-årig

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sigter brevet specifikt mod sagen fra 2008 med Jeppe Kofods samleje med en 15-årig DSU'er, der aldrig er blevet tilgivet hos ungdomspartiet. Og som blokerede for, at man kunne bakke op om en politisk genfødsel som MEP'er, efter vælgerne til folketingsvalget 1. november sidste år straffede Kofod hårdt ved at kassere ham som folketingskandidat.

Se brevet herunder:

Brevet fra DSU København og Frit Forum København.

Ekstra Bladets forside fra 26. marts 2008, da det blev afsløret, at Jeppe Kofod havde haft samleje med en 15-årig.

Kofod: 'Jeg havde andre drømme'

Jeppe Kofod ville først tilbage til Bruxelles. Men ombestemte sig pludseligt efter en måned. Foto: Jonathan Damslund

Jeppe Kofod afviser over for Ekstra Bladet, at årsagen til hans exit fra politik skal findes i manglende opbakning fra partiet:

- Er den virkelige forklaring ikke, at du havde mistet opbakning fra baglandet til dit kandidatur?

- Nej, det er det ikke. Og jeg har heller ikke flere kommentarer, siger Jeppe Kofod, da Ekstra Bladet fanger ham på telefon.

- Men kan du forklare, hvorfor der kun går en måned, fra du annoncerer, at du vil stille op til Europa-Parlamentet igen, og til du så helt trækker dig fra politik?

- Ja, det har jeg også forklaret i mit opslag: At jeg har nogle andre drømme og nogle andre muligheder, som jeg havde lyst til at forfølge. Og det vil så betyde, at jeg ikke kunne være i politik, og det var derfor, jeg traf valget. Og det var et svært valg, fordi det var et svært farvel til kollegaer, som jeg har haft igennem mange år. Og selvfølgelig også partier i opposition, som jeg har haft et tæt og godt samarbejde med, både i forhold til Folketinget og Europa.

- Men kun tre dage efter, at du annoncerer, at du vil stille op igen, sendte DSU København et brev til Socialdemokratiet i København, hvor de kaldte dig ’fortidens kandidat’. Og det skulle, som vi forstår det, være på dagsordenen til næste ledelsesmøde?

- Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg har svaret, at det var mit eget valg, og jeg skulle orientere nogle mennesker om det. Og så er den ikke længere.

- Men det her brev var på dagsordenen til det næste ledelsesmøde i Socialdemokratiet i København. Hvad er din kommentar til det?

- Jeg har ikke flere kommentarer end det, jeg har givet.

- Hvorfor tror du, at DSU og Frit Forum beskriver dig som fortidens kandidat?

- Jeg har sagt, hvad jeg skal, så jeg har ikke flere kommentarer. Du har fået dit svar. Det var et valg, jeg traf alene. At trække mig som folketingsmedlem, som folketingskandidat og også som kandidat til Europa-Parlamentet for at koncentrere mig om nogle andre opgaver, som jeg har fået mulighed for.