Afsløring: Ellemann har krævet Støjbergs afgang

Venstre-formanden har på et møde før jul direkte opfordret Støjberg til at trække sig som næstformand

Jakob Ellemann-Jensen vil af med Inger Støjberg.

Ekstra Bladet kan nu afsløre opsigtsvækkende detaljer i det forløb, som nu er endt i en åben krig mellem Venstres formand og næstformand.

På et møde kort før jul opfordrede Ellemann direkte Støjberg til at trække sig som partiets næstformand som følge af den hårde kritik, Instrukskommissionen har rejst mod hende i en delberetning. Men Støjberg nægtede.

Ifølge kilder i Venstre blev der allerede 18. december holdt et uofficielt møde i partiet, hvor kun udvalgte medlemmer af Venstres forretningsudvalg deltog.

Her blev man enige om, at Støjberg skulle væk som næstformand, efter at en undersøgelseskommission i klare vendinger havde fastslået, at Støjberg havde tilsidesat loven og adskilt de såkaldte barnebrude fra deres partnere uden individuel sagsbehandling.

Flere kilder bekræfter

Flere kilder i Venstre bekræfter, at Ellemann et par dage efter dette møde bad Inger Støjberg om at trække sig som næstformand og retsordfører under et møde under fire øjne.

Det afviste Støjberg altså.

Næstformandens afvisning har imidlertid ikke fået gemytterne i ro på Venstres indre linjer.

På forretningsudvalgsmødet søndag blev resultatet af den undersøgelse, som Venstre har bedt to uafhængige advokater om at foretage, fremlagt for Venstres udvalg.

Ifølge en intern mail fra Jakob Ellemann til Venstres folketingsgruppe, som Ekstra Bladet har læst, konkluderer advokaterne følgende:

'De siger begge meget klart, at tager man delberetningens konklusioner for gode varer og holder sig til kommissionens vurdering af beviserne, så er der basis for en rigsretssag i det fremlagte materiale'.

'De siger til gengæld også, at der er en helt reel mulighed for, at dette billede ikke holder, og at det langt fra er givet, at der kan fældes dom over Inger og Venstre i en rigsretssag'.

Støjbergs fremtid usikker

Står sidste del af konklusionen til troende, bliver det ikke nemmere for Jakob Ellemann og den øvrige ledelse i Venstre at komme af med Støjberg. Og det har været deres plan, siden undersøgelseskommissionen kom med deres klokkeklare konklusioner.

Det ændrer imidlertid ikke på, at Støjbergs fremtid i Venstre er usikker.

Kilder tæt på hende er af det indtryk, at ledelsen forsøger at fryse hende ud. Det skulle blandt andet ske ved, at ledelsen kommunikerer uden om Venstres næstformand, og at der sågar er medlemmer af Venstres folketingsgruppe, som ikke længere hilser på Støjberg, når de møder hende på Christiansborgs gange.

Omvendt er Støjbergs tilhængere rasende over, at Ellemann ikke vil frigive den tvetydige advokat-undersøgelse til folketingsgruppens medlemmer.

Mulighederne for at undgå en dramatisk udgang af forløbet synes at fortone sig i det fjerne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Jakob Ellemann og Inger Støjberg, men ingen af dem har nogen kommentarer til artiklen.