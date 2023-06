Afsløring: Fængselsfanger brugt på dansk skandale-projekt

Der blev brugt ulønnede fængselsindsatte til at lægge internetkabler som led i et katastrofalt dansk bistandsprojekt i Ghana, hvor mindst 135 millioner kroner er gået op i røg

Man tror, det er løgn.

Skandalen om det totalt mislykkede danske bistandsprojekt i Ghana tager nu til i styrke.

Ekstra Bladet kan således afsløre, at der er blevet brugt mellem 30 og 35 ulønnede fængselsindsatte, der under den bagende ghanesiske sol har arbejdet på at grave dansk-støttede internetkabler ned i jorden.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ekstra Bladet. Ministeriet oplyser, at fangerne i en kortere periode af 2017 udgjorde op mod halvdelen af den samlede arbejdsstyrke, der var på 60 mand, og at det blev stoppet, da det blev opdaget.

- Den slags må ikke ske. Der skal være klare krav til leverandører på danske projekter, siger Radikale Venstres udviklingsordfører, Christian Friis Bach, der dog understreger, at det var godt, der blev grebet hurtigt ind.

Og den samme kritik lyder fra SF's udviklingsordfører, Marianne Bigum.

- Det er forfærdeligt, at man bruger straffefanger på danske udviklingsprojekter. Det må ikke ske, siger Marianne Bigum, der nu vil bede ministeren om en redegørelse om fængselsfangerne.

Byen Ashiabre ligger i et af de områder, der skulle have gavn af de danske internetkabler. Men de har ikke brug for internet, men derimod vand og lærere, fortæller de til Ekstra Bladet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sterilt renset

Flere eksperter og politikere har allerede revset Udenrigsministeret for at putte med informationer om det katastrofale projekt, som havde en samlet finansiering på 283 millioner kroner, og hvor det direkte danske bidrag var 135 millioner kroner.

Offentligheden har kun fået kendskab til det fejlslagne projekt, fordi Ekstra Bladet har nærlæst en omfattende engelsksproget undersøgelse, som Udenrigsministeret har fået udarbejdet om næsten 20 års ulandsbistand under et særligt Danida-program.

Projekter under ordningen er i samme periode blevet støttet med 14 mia. kroner.

Undersøgelsen afslører en række kritisable forhold, herunder at der er blevet brugt fængselsindsatte på bistandsprojektet i Ghana, og at projektet i øvrigt er totalt mislykket.

Men Folketinget fik kun tilsendt et lille dansk resumé, som Udenrigsministeriet selv havde lavet, og som var sterilt renset for de værste eksempler på fejlslagne projekter.

Ekstra Bladet fandt de danske kabler badet i vand i et hul i jorden, hvor lugen stod pivåben. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Har aldrig hørt om det

En række medlemmer af Udenrigsudvalget, som Ekstra Bladet har talt med, har aldrig hørt om det fejlslagne Ghana-projekt og heller ikke, at der er blevet brugt ulønnede fængselsindsatte til det danske bistandsprojekt.

- Nej, jeg har aldrig hørt om det, før Ekstra Bladet har kontaktet mig, siger Lise Bech, formand for Udenrigsudvalget, til Ekstra Bladet.

Udviklingsminister Dan Jørgensen har i et svar til Ekstra Bladet oplyst, at han allerede i januar blev orienteret om skandalen fra Ghana,

Alligevel var det først, da Ekstra Bladet var tæt på at publicere historien om det fejlslagne projekt, at han ifølge Ekstra Bladets oplysninger orienterede politikerne om det fejlslagne projekt, der blev lavet i samarbejde med Nokia Danmark.

Sandhed med modifikationer

Ifølge Udenrigsministeriet arbejdede der kun fængselsindsatte - hvilket i øvrigt er ulovligt i det vestafrikanske land - på projektet i en måned af 2017, og i den omfattende undersøgelse hyldes de danske myndigheder nærmest for at have opdaget det.

Det er dog en sandhed med modifikationer.

For det var den daværende direktør for Ghanas offentlige myndighed for it-teknologi Nita, der står for driften af kablet, der i marts 2017 opdagede den aparte form for arbejdskraft.

Det fortæller Jeffrey Addo, der måneden forinden var tiltrådt som ny direktør, til Ekstra Bladet.

Han besluttede sig for at tage en tur langs internetkablet for at undersøge, hvorfor det gik så dårligt med projektet.

I landsbyen Ashiabre i Østghana mærker man intet til et dansk udviklingsprojekt, som der er postet små 135 millioner skattekroner i. Talspersonen for landsbyen siger, at man slet ikke har brug for det danske internet, men derimod drikkevand og lærere til skolen

Kan have arbejdet længere

'Det var her, jeg opdagede, at fiberkablet var dårligt lagt. Jeg opdagede også, at entreprenøren brugte fængselsindsatte som arbejdsmænd', skriver Jeffrey Addo til Ekstra Bladet. Han advarede derefter de danske myndigheder.

Jeffrey Addo, der stoppede som direktør i 2018, ved ikke, om der også tidligere på etableringen af projektet har været brugt fængselsfanger.

Udenrigsministeriet oplyser, at Nokia, der var hoved-entreprenør på projektet, dengang forsikrede, at der ikke tidligere var brugt fanger til arbejdet.

Men til Ekstra Bladet kan eller vil Nokia ikke oplyse, om der er også tidligere har været anvendt fængselsfanger. I den konkrete sag blev fangerne brugt af Nokias lokale entreprenør i Ghana.

Dan Jørgensen kalder brugen af fanger for 'uacceptabel'. Alligevel var hverken det eller resten af skandale-projektet i Ghana nævnt i det danske resume af evalueringen, der blev udleveret til politikerne. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med udviklingsminister Dan Jørgensen. Men han oplyser i et skriftligt svar:

'Det siger sig selv, at det er en uacceptabel adfærd fra de lokale underleverandører til projektets udenlandske entreprenør. Den danske ambassade blev heldigvis hurtigt opmærksom på problemet takket være lokale myndigheder og reagerede derefter prompte.'