Afsløring: Flere klager over skandaleborgmesters upassende adfærd

Ansatte på rådhuset har klaget over et for tæt og upassende forhold mellem eks-borgmester Jacob Bjerregaard (S) og hjemsendt kommunaldirektør i Fredericia

Oplevelsen af upassende adfærd og for tætte relationer mellem den fratrådte Fredericia-borgmester, Jacob Bjerregaard (S), og den tvangshjemsendte kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, har påvirket arbejdsklimaet på rådhuset i Fredericia.

Flere medarbejdere har henvendt sig til kommunens økonomi- og personalechef, Tommy Abildgaard - der 23. februar blev fritaget for tjeneste - og klaget over et muligt upassende forhold mellem borgmesteren og kommunaldirektøren.

Det oplyser kommunen - og Tommy Abildgaard - i skriftlige svar til Ekstra Bladet.

En opfattelse som underbygges af billedmateriale, der florerer - og et sådant forhold ville være i strid med reglerne, lyder vurderingen fra personalechefen, der undersøgte sagen.

'Jeg havde en samtale med kommunaldirektøren, hvor jeg forelagde hende rygterne. Hun afviste dem ... hvilket herefter ikke gav anledning til at foretage mig yderligere,' skriver han til Ekstra Bladet.

I et mailsvar skriver Fredericia Kommune, at 'mere end en medarbejder, har henvendt sig til Tommy Abildgaard om emnet'.

Ekstra Bladet har talt med en tidligere leder i kommunen, der fortæller, at hun var en af dem, som advarede personalechefen om den påståede upassende relation, og at det ultimativt kostede hende jobbet.

Ifølge hende er adfærden fra kommunens to øverste ledere blevet opfattet som problematisk af både ansatte på rådhuset og i byrådet.

Med den besked gik den betroede og mangeårige medarbejder før sommerferien 2019 til personalechefen. Kort efter ferien fik hun 'som et lyn fra en klar himmel' besked om, at hun ikke længere kunne fortsætte i sit job.

Påvirkede embedsførelsen

- Jeg havde i løbet af første halvår af 2019 fået henvendelser fra en byrådspolitiker og fem medarbejdere, som opfattede forholdet mellem borgmesteren og kommunaldirektøren som upassende. Deres relation påvirkede arbejdsmiljøet på rådhuset. Man mente det påvirkede deres embedsførelse. Men ingen turde selv sige noget. Jeg anså det som et habilitets- og ledelsesproblem. Derfor gik jeg til Tommy Abildgaard, siger hun.

Ekstra Bladet kender den pågældendes identitet. Men af hensyn hendes fortsatte karriere imødekommes et ønske om ikke at stå frem med navn.

- På et møde, som skulle handle om noget helt andet, sagde Tommy Abildgaard pludselig, at han var nødt til at meddele mig, at der ikke længere var den fornødne politiske opbakning til, at jeg kunne fortsætte. Det rettede han så til, at man ønskede en anden profil i mit job. Jeg havde aldrig tidligere fået kritik for mit arbejde.

Ekstra Bladet erfarer, at oplysninger af samme karakter er tilgået advokaterne bag den omfattende undersøgelse, som kommunen har bestilt efter afsløringer i Ekstra Bladet.

Advokaternes redegørelse bliver forelagt byrådet senere i dag.

Ekstra Bladet har forelagt oplysningerne for Jacob Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe, men har ikke modtaget svar.

Ud med 13 måneders løn

Efter drøftelser med sin fagforening valgte lederen at indgå en fratrædelsesaftale i stedet for at kæmpe imod en de facto fyring.

En aktindsigt underbygger, at der reelt var tale om en ufrivillig fratrædelse.

Aftalen svarer til de gældende vilkår, når en kommune fyrer en overenskomstansat chef med tilsvarende anciennitet.

Nemlig 12 måneders gage plus en fratrædelsesgodtgørelse på en månedsløn.

Altså præcis de vilkår vedkommende ville få ved en afskedigelse.

Et skriftligt svar fra kommunen bekræfter, at den pågældende leder aldrig har fået advarsler eller andre såkaldte 'tjenstlige reaktioner' i løbet af sin ansættelse.