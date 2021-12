Afsløring: Her er din telefon Mette

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det kneb gevaldigt med hukommelsen, da udspørgeren i Minkkommissionen torsdag spurgte statsminister Mette Frederiksen (S), om hun sms'ede med sin iltre departementschef Barbara Bertelsen under det omstridte pressemøde 4. november sidste år, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev meddelt offentligheden.

Men Ekstra Bladet kan i ovenstående video afsløre, at den helt centrale iPhone - som muligvis ikke er udleveret til politiet - lå og blinkede ved siden af statsministeren. Enten modtog Mette Frederiksen altså beskeder eller opkaldsforsøg under pressemødet.

Under afhøringen ville udspørgeren vide, om Mette Frederiksen havde sms-kommunikation med Barbara Bertelsen under pressemødet 4. november.

Det kunne Mette Frederiksen dog ikke svare klart på.

- Det tror jeg ikke. Som udgangspunkt har jeg ikke telefon med til pressemøder. Men det her er virtuelt pressemøde. Så jeg kan ikke afvise det, lød det fra Mette Frederiksen.

Men videoen ovenfor beviser altså aktivitet på statsministerens telefon under det direkte - og virtuelle - pressemøde.

Når kommissionen finder spørgsmålet interessant, så skyldes det, at både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har auto-slettet deres sms'er fra de afgørende dage.

Men også at samme Barbara Bertelsen nærmest live-kommenterede pressemødet med aggressive sms'er til Sundhedsministeriets daværende departementschef, Per Okkels.

Ville fjernstyre topforsker

Med sms'erne prøvede Barbara Bertelsen tydeligvis at fjernstyre SSI's faglige direktør, Kåre Mølbak, via Sundhedsministeriets daværende departementschef, Per Okkels.

Hun rasede fx i en sms til Okkels over Mølbak: 'FUCK!!! Han river tæppet væk under os'.

Barbara Bertelsens formål med sms'erne var at få Kåre Mølbak til at bakke mere op om regeringens beslutning om at aflive minkene, end SSI's strengt videnskabelige risikovurdering kunne bære.

Det lykkedes i den forstand, at Per Okkels sendte Barbara Bertelsens input videre til Kåre Mølbak under det direkte pressemøde. Mølbak reagerede efterfølgende, som Okkels og Bertelsen ønskede, da han senere fik ordet på det virtuelle pressemøde. Det udløste rosende sms'er fra Bertelsen.

Dagen efter var der endnu et pressemøde. Men her også her flippede Barbara Bertelsen ud over Kåre Mølbak, som hun kaldte en fej kujon.

