Afsløring: K betalte Papes boligskat

- Man burde kunne udregne sin skat på bagsiden af en serviet, lyder det fra Søren Pape Poulsen i en video, hvor han beklager sig over 'junglen' af et dansk skattesystem.

Men den konservative leder havde intet besvær med at kaste sig ud i skattetænkning, da han overtog formandsposten i partiet i 2014.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at Det Konservative Folkeparti betalte fri lejlighed i hjertet af København, et smut fra Amalienborg, og samtidig kompenserede Søren Pape krone til krone for den skat, han skulle svare af boligen.

De konservative forklarer, at Pape skulle stilles på samme måde som andre MF'er.

Lejligheden var en del af aflønningen for at indtræde som partiformand, efter Michael Ziegler (K) sprang i målet.

Den kreative skattefinte kommer i tillæg til de andre goder, som Søren Pape Poulsen har fået betalt af K. Ikke mindst den luksus-Volvo med chauffør, som Ekstra Bladet afslørede, at Pape som eneste partiformand kan køre i til og fra hjemmet.

Fik bil og bolig

Flere konservative kilder med kendskab til forløbet fortæller til Ekstra Bladet, at Søren Pape - der skiftede jobbet som borgmester i Viborg ud med arbejdet som partiformand i september 2014 - krævede at få både en tjenestebolig og bilordning som del af sin lønpakke, så han lettere kunne opholde sig i København.

Men det var ikke nok at få frynsegoderne stillet til fri afbenyttelse. Ifølge kilderne var kravet, at dette ikke måtte have nogen indvirkning på Søren Papes skattebillet, selvom han nu var udstyret med privilegier, der betød, at han både kunne køre og bo gratis i København.

Fik penge oven i politikerløn

Med sin afgang som borgmester indkasserede Søren Pape Poulsen syv en halv måneds eftervederlag fra Viborg Kommune.

Beløbet på i alt 518.310 kroner dækkede perioden fra september 2014 og frem til medio april 2015, hvor Pape ikke fik et egentligt formandshonorar af partiet. Men partiet udbetalte i samme periode det, som en kilde kalder et særligt 'skatte-honorar', som skulle dække det indhug, skatten gjorde i Søren Pape Poulsens personfradrag.

Derfor fik han partiet til at betale for det beskatningsgrundlag, som lejligheden i København udgjorde.

Det Konservative Folkeparti bekræfter modellen over for Ekstra Bladet:

'Søren Pape får stillet en lejlighed til rådighed af Det Konservative Folkeparti. Et arbejdsgiverbetalt gode er skattepligtigt som B-indkomst. Søren Pape modtager derfor et skattepligtigt vederlag, som efter skat udgør det samme som skatteværdien af boligen. Hermed er boligen neutral for Søren Pape,' skriver de konservative i et svar til Ekstra Bladet.

'Helt naturligt'

Ifølge partiet er det helt naturligt, at Søren Pape Poulsen fik samme ordning som sine kolleger, der allerede var medlemmer af Folketinget:

'Alle folketingsmedlemmer, som bor uden for Sjælland, har en lejlighed, som de kan overnatte i, uden det koster folketingsmedlemmerne ekstra. Da Søren Pape blev formand, var han ikke medlem af Folketinget, men boede i Viborg, og det var derfor fuldstændig naturligt, at Det Konservative Folkeparti sidestillede Søren Pape med andre folketingsmedlemmer.'

Søren Pape Poulsen begyndte først at modtage et egentligt formandshonorar fra de konservative ved siden af 'skattehonoraret', da eftervederlaget fra Viborg Kommune ophørte i 2015.

Søren Pape Poulsen havde den partifinansierede lejlighed i indre København frem til efter valget i 2015, hvor han fik en folketingslejlighed, i forbindelse med at han blev medlem af Folketinget.

Søren Pape Poulsen har ikke ønsket at stille op til interview.

Skatteekspert undrer sig: Minder om Piontek-modellen

Sepp sagde, hvad han skulle have udbetalt. Og så klarede DBU resten. Foto: Erik Kragh

Ifølge skatteadvokat og partner i TVC Advokatfirma Torben Bagge er modellen med at kompensere en medarbejder for skatteudgifter 'bemærkelsesværdig'.

- Det er ikke ulovligt eller mod reglerne. Men det er ikke en ordning, vi har erfaring med at rådgive kunder om. Det er heller ikke noget, jeg vil rådgive nogen til at gøre. Så meget vil jeg sige, siger Torben Bagge til Ekstra Bladet.

Ifølge skatteeksperten er der lighedstræk mellem Søren Papes lønudbetaling og den ordning, som tidligere fodboldlandstræner Sepp Piontek fik i stand med DBU i 80'erne.

- Sepp Piontek krævede som landstræner, at DBU udbetalte nettoløn til ham. Det skabte et ramaskrig i 80'erne, fordi det strider meget mod den danske tankegang om skat, siger Torben Bagge og fortsætter:

- Altså, at arbejdstager bare siger, hvad han skal have udbetalt, og så må arbejdsgiver finde ud af at få det til at stemme med skatten. Vi gør det omvendt. Skat er et mellemværende mellem arbejdstager og Skattestyrelsen. Det er ikke noget, vi involverer vores arbejdsgiver i. Men det bliver det her, siger Torben Bagge.

Ifølge beretninger fra Sepp Pionteks tid som landstræner steg den folkekære tyskers løn efter succesen ved VM i 1986. Piontek sagde, ifølge Berlingskes beskrivelser fra dengang, hvad han skulle have udbetalt. Dette lå ifølge mediet på 40.000 om måneden, og så var det DBU's problem at udregne bruttoløn og kildeskat.

