Afsløring: Messerschmidt tiltalt for dokumentfalsk

Tiltalen mod DF's næstformand, Morten Messerschmidt, i Meld- og Feld-sagen er mere omfattende, end det hidtil har været fremme.

Ud over svindel med EU-midler er Messerschmidt er nemlig også tiltalt for dokumentfalsk, hvilket DF-næstformanden hidtil har nægtet at svare på.

Det fremgår af udkastet til anklageskriftet i sagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Her bliver der redegjort for, hvad Bagmandspolitiet (SØIK) mener, at Messerschmidt har gjort sig skyldig i i forbindelse med DF's sommergruppemøde i Skagen:

'Det (er) SØIK's opfattelse, at Morten Messerschmidt har gjort sig skyldig i EU-svig efter straffelovens § 289 a, stk. 1 og 2, i forbindelse med påstået afholdelse af en MELD-konference i Skagen i august 2015, ligesom Morten Messerschmidt i forening med en medarbejder efter SØIK's opfattelse har begået dokumentfalsk efter straffelovens § 171, stk. 1, jf. § 172, stk. 1, ved at have gjort brug af falsk "Service Provider" kontrakt af 25. maj 2015 for at skuffe i retsforhold'.

Ifølge udkastet til anklageskriftet er Messerschmidt således tiltalt for at have fabrikeret urigtige eller falske oplysninger med det formål at opnå uberettiget EU-støtte til en Meld-konference, som ifølge Bagmandspolitiet aldrig fandt sted. Samtidig har han brugt de falske dokumenter som dokumentation over for EU-systemet for at slippe for at betale pengene tibage.

Falsk kontrakt

Sagen om dokumentfalsk drejer sig om, at Messerschmidt angiveligt har fået DF's administrationschef, Jeannie Nørhave, til at skrive under på en hotelkontrakt, som om hun var en ledende medarbejder på Color Hotel i Skagen, 'selvom hun ikke var ansat som sådan og heller ikke bemyndiget til at underskrive for hotellet'.

Ifølge DF's partimedie ditoverblik.dk bliver Jeannie Nørhave ikke tiltalt i sagen.

Straframmen for dokumentfalsk er fra bøde og op til to års fængsel - i særligt grove tilfælde op til seks år. Straframmen for EU-svig er op til halvandet års fængsel, men kan under skærpende omstændigheder være højere.