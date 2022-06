Afsløring: Minister gav gourmet-mad til journalister

Det var primært mediefolk, der nød godt af udviklingsminister Rasmus Prehns (S) gavmilde hjerte, da han pungede ud af statens penge på dyre gourmetrestauranter i København.

Ifølge Ekstra Bladets aktindsigter i både Udenrigsministeriet og siden Fødevareministeriet har Rasmus Prehn brugt 11.505 kroner på restauranter og værtshuse. Heraf har Prehn, som Ekstra Bladet i dag afslører, tilbagebetalt 5.839 kroner, hvor statens Eurocard har været brugt i strid reglerne.

Ekstra Bladet har trods adskillige ugers ventetid på aktindsigt i Udenrigsministeriet fortsat kun fået udleveret en oversigt og ikke original-bilagene.

Ifølge Rasmus Prehn har det 'mestendels været journalister', som er blevet bespist af ministeren og har accepteret hans betaling for god mad og vin.

Det forklarer den tidligere udviklingsminister onsdag i et interview med Ekstra Bladet, hvor han dog ikke vil røbe, hvem der har været med ham i byen.

Læs hele hans svar under restaurant-oversigten...

Her spiste de: Spiste hos bearnaise-konge 23. september 2020 Rasmus Prehns dyreste middag blev indtaget med en unavngiven erhvervsmand hos Danmarks ukronede bearnaise-konge på Maison. Den drives af den tidligere Michelin-kok Rasmus Oubæk og blev betalt på statens kort og efterfølgende kompenseret. Maison ligger i Dronningens Tværgade midt i København og har et menukort, der ifølge hjemmesiden 'emmer af kvalitet og kærlighed til det franske køkken, hvor kvalitet kommer ved mad lavet fra bunden'. Selve restauranten har 'ekstravagante marmorplader, smukke, dybe farver på væggene, vinkælder, dekorative spejle samt klassiske franske fletstole, der leder tankerne hen på Paris’ ældste og smukkeste bistroer.' Pris: 2235 kr. - HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Fransk perle på Christianshavn 24. september 2020 Allerede dagen efter sit dyre restaurantbesøg på Maison fortsatte Prehn den ekstravagante stil. I Strandgade på Christianshavn ligger den lille restaurant Lalala, der på hjemmesiden beskrives som en 'fransk perle'. Her spiste udviklingsministeren og en unavngiven journalist 'yndede, klassiske egnsretter med lokale grøntsager - enkel, veltillavet mad af gode råvarer', ifølge hjemmesiden. Det hele blev serveret med 'utvungen servering, bramfri jargon, liv og glade dage! Sådan er Lalala!' Pris: 1602 kr. - REGNINGEN DÆKKET - 100 KRONER FOR DRIKKEPENGE TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Sommerdag på lækker italiener 11. juni 2020 Rasmus Prehn måtte også til lommerne, da an i juni 2020 spenderede drikkepenge på statens kort, efter han havde mødt en unavngiven journalist på Restaurant Undici. Undici ligger i et charmerende gammelt autoværksted ved vandkanten på et af Christianshavns solrige hjørner. Det ejes af de samme, der står bag Lalala. Pris: 1468 kr. - REGNINGEN DÆKKET - 100 KRONER FOR DRIKKEPENGE TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Hipster-toast på Nørrebro 9. januar 2020 Med toast til omkring 55-60 kroner er det svært at se, hvordan udviklingsminister Rasmus Prehn og en unavngiven journalist kunne spendere hele 1145 kroner på hipster-toastcafeen 'Fætter Fætter' på det indre Nørrebro. Prehn har efterfølgende måtte til lommerne og selv tilbagebetale 320 kroner. Resten er blevet godskrevet i Udenrigsministeriet. Fætter Fætter er nu lukket, men var kendt som et sted med både toast, øl, vin og drinks. Bl.a. deres signaturcocktail 'Juicy Jamaicans'. Heller ikke dette bilag har Ekstra Bladet dog indtil videre fået udleveret. Pris: 1145 kr. REGNINGEN DELVIST TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE (320 kr.) --- Fortsatte som fødevareminister --- Ekstra Bladet kunne allerede sidste måned beskrive, hvordan Rasmus Prehn havde tjenestekortet fremme i Fødevareministeriet. Bl.a. har han her skullet tilbagebetale regninger fra Sørens Værtshus og den italienske restaurant Famo Metro, hvor han spiste med B.T.'s debatredaktør. Læs mere herunder Italiensk til debatredaktøren 30. november 2021 På Famo Metro spiser Rasmus Prehn italiensk med stil sammen med B.T.s debatredaktør, men ender med at skulle betale en stor klump af regningen tilbage. Pris: 2210 kr REGNINGEN DELVIST TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE (1034 kr.) Gav omgang på værtshus 12. maj 2021 Selvom Rasmus Prehn - i strid med reglerne - var stor i slaget med sit ministerkort på Sørens Værtshus 12. maj, var der først betalt tilbage til ministeriet 1. juli 2021, viser notaen fra ministeriets konto. Pris: 270 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Måtte rykke for tilbagebetaling 30. april 2021 Rasmus Prehns tur på Kanalcafeen 30. april sidste år fører til flere rykkere fra departementets regnskabsafdeling, som må inddrive pengene hos ham. Først 20. maj lykkes det at få pengene tilbage. Pris: 1780 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE Vis mere Vis mindre

Prehn: Det er kildebeskyttelse

Rasmus Prehn afviser at røbe identiteten på hans middagsgæster. Foto: Martin Lehmann

Rasmus Prehn fortæller til Ekstra Bladet, at han holder navnene på journalister og mediefolk, der har spist på ministeriets regning, hemmelige af hensyn til det journalistiske princip om kildebeskyttelse.

- Hvilke gæster har du underholdt på de restauranter?

- Det har mestendels været journalister.

- Hvilke journalister?

- Der ligger en aktindsigt mere i Udenrigsministeriet, hvor de er ved at afgøre, om de navne skal frem. Jeg har haft det sådan lidt…

- Du vil ikke fortælle navnene nu?

- Jeg har det på samme måde, at når I har lavet interview med nogen, så har I et princip om kildebeskyttelse. Og jeg har det sådan, at medmindre det er noget, der skal lægges frem, så har jeg syntes, at de folk, der har syntes, det var rimeligt at tage en middag med mig, ikke skal i offentlighedens søgelys. Så længe at vi overfor huset har dokumentere, hvem er hvem. Men det har været journalister og en erhvervsrepræsentant.

- Regningen på Maison er på 2200 kroner. Det er en ret stor regning.

- Men den er også betalt tilbage.

En træls omgang

- Ja, men dækkede den over en middag for to personer?

- Det var en middag for to personer med vin til. Og det hører med til historien, at jeg også flere gange er blevet inviteret ud af journalister eller erhvervsfolk, hvor de har givet en middag. I nogle tilfælde har det været i den dyrere ende. Men jeg kan da godt se, at i en situation, hvor der er smalhals mange steder, er det en træls omgang. Derfor valgte jeg også at betale tilbage, fordi jeg ikke ville have, det skulle være en historie. Det bliver så alligevel en historie, fordi jeg har valgt at betale tilbage. Men hellere det end at skulle forsvare noget, som var lidt til den flotte side.

- Med de 2235 kroner du bruger på den restaurant, tænker du så ikke som udviklingsminister, at det er en lidt skæv måde at bruge de penge på, når du ellers er ude at promovere Danmark i nogle af verdens fattigste lande, og så sidder du og spiser på en fin fransk restaurant for flere tusinde kroner?

- Det var også derfor, jeg betalte tilbage. Men sagen var, at det handlede om at få skabt mere opmærksomhed om den her udenrigspolitiske dagsorden – og i det tilfælde også at få en stor virksomhed engageret i at få flere faglærte i Afrika. Og der har vi jo set, at når virksomheder går ind, så er det med meget store millionbeløb, som de satser. Så hvis jeg ved at betale en middag til 2.000 kroner kunne få en virksomhed til at engagere sig for et millionbeløb, så har jeg tænkt, at det var oplagt.

- Så smørelse?

- Ej, sådan synes jeg ikke, det er. Men det er en kendt sag, at når man har møder, er det ofte sådan, at når man har lidt tid til at tale dybere om det, så får man bedre møder … Min tanke har været, at det var en god måde at få opbygget en aftale om yderligere engagement.

- Så regningen på Maison, det var med en erhvervsmand?

- Det var det i det tilfælde, ja.

- Og de andre er med journalister?

- Nu har jeg ikke set hele listen…

Afviser at have betalt for omtale

- Der er bl.a. Undici og Restaurant Lalala på Strandgade på Christianshavn. Så spørger jeg måske mere kritisk ift. mit fag end ift. dig lige nu: Er det lettere for dig at få omtale, når du giver middage til journalister på din eller ministeriets regning ude i byen?

- Nej, sådan jeg ikke tænkt det. Og det har heller ikke været formålet. Det har været at have nogle dybere samtaler om, hvad der ligger bag forskellige problemstillinger. F.eks. på udviklingsområdet der oplevede vi jo, at der var meget beskeden interesse for det område. At sidde og have en samtale, som ikke bare er en halv time over en kop kaffe, men som måske bliver to-tre timer, hvor man kan tale i bund om det her emne.