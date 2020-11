Afsløring: Mink-Mogens' medarbejdere blev advaret

Allerede i slutningen af september skrev Fødevarestyrelsen til Fødevareministeriets departement, at der ikke var lovhjemmel til at slå raske mink ihjel

Nye oplysninger i sagen om den ulovlige ordrer til at aflive raske mink placerer en bombe særdeles tæt på Mogens Jensens (S) ministerkontor.

Ekstra Bladet kan nu afsløre gennem kilder med indgående kendskab til sagen, at Fødevarestyrelsen allerede i slutningen af september skrev direkte til Fødevareministeriets departement, at der ikke var lovhjemmel til nedslagtningen af de raske dyr.

Informationerne til ministeriet blev dermed leveret forud for, at Mogens Jensen 8. oktober satte sin underskrift på en bekendtgørelse, der blot gav lov til at aflive raske mink inden for 7,8 kilometers afstand af en smittet besætning.

Med de nye oplysninger i sagen står det klart, at Mogens Jensens ministerium har været bekendt med den manglende lovhjemmel næsten halvanden måned inden, regeringen udsendte ordren om mink-nedslagtningen.

Ordre på pressemødet

Det var på et pressemøde 4. november, at Mette Frederiksen leverede det klokkeklare budskab om, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Med på trods at informationerne om den manglende lovhjemmel allerede havnede i ministeriet i slutningen af september, påpeger Mogens Jensen, at han først blev orienteret om dette i løbet af weekenden 7.-8. november.

Hvis ministerens påstand står til troende, har hans embedsværk altså ikke givet disse helt centrale oplysninger videre til ham, inden regeringen traf den vidtgående beslutning om at aflive alle mink.

Nævnte intet

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at regeringen traf denne beslutning på et koordinationsudvalgsmøde 3. november. Til stede på mødet var - ud over Mogens Jensen - hans departementschef Henrik Studsgaard.

Det er uklart, hvorvidt departementschefen havde modtaget informationerne om den manglende lovhjemmel allerede i slutningen af september. Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger ligger det i hvert fald fast, at diskussionen om lovhjemmel ikke blev rejst på mødet 3. november.

Senere samme uge måtte regeringen så erkende, at ordren om at aflive de raske mink - længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning - var ulovlig.

Cand.lur: Topjurister snorksov i minkskandale

Beklagede

Det fik Mogens Jensen til at beklage, at lovhjemmelen ikke havde været på plads. Men han slog samtidig fast, at han først blev bekendt med dette, flere dage efter at regeringen havde beordret minkene aflivet.

Her nævnte ministeren dog intet om, at hans eget ministerium havde ligget inde med denne helt centrale viden siden slutningen af september.

Fødevareministeriet arbejder på et redegørelse om forløbet, som kommer onsdag.

Ministeriet afventer redegørelsen og har ikke yderligere kommentarer, oplyser det til Ekstra Bladet.

Skandalen dag for dag