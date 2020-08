Afsløring: Politichef overnattede for 245.000 kr. på 267 dage

Dybt godnat: Chefen for Bagmandspolitiet fik betalt overnatning i København for 245.000 kr., mens hun var vikar i ni måneder. Meget kort frist, oplyser Rigsadvokaten

Kirsten Dyrman var en dyr dame, mens hun var chef for Bagmandspolitiet i 267 dage. På den korte tid fik hun betalt overnatninger for i alt 245.000 kr. i København.

Det viser en aktindsigt hos Rigsadvokaten, hvor det også fremgår, at den 58-årige Kirsten Dyrman fik betalt transport mellem arbejdet og bopælen i Nordjylland for i alt 90.000 kroner.

- Det er ikke god brug af skattekroner, men det behøver man vist ikke være professor for at gennemskue, siger professor i økonomi og ledelse Anders Drejer.

'Lidt usædvanlig' kontrakt

Kirsten Dyrman var statsadvokat i Viborg, da hun med kort varsel 5. september blev chefvikar i Bagmandspolitiet - officielt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK.

Den daværende chef for bagmandspolitiet, Morten Jakobsen, var mistænkt for at bryde sin tavshedspligt og blev pludselig fritaget for tjeneste. Sagen mod ham blev senere droppet.

Professoren kalder kontrakten med Kirsten Dyrman for 'lidt usædvanlig', men der er aftalefrihed under dansk lov, påpeger han.

- I det konkrete tilfælde kan man vel argumentere for, at hvis man vil have en person fra Aalborg til at starte med det samme, så må man betale for dette, indtil vedkommende flytter eller stopper, forklarer Anders Drejer.

Kirsten Dyrman var på tjenesterejse hver dag på arbejde, og hun brød reglen for maksimalt 1000 kroner på en overnatning. Foto: Rigsadvokaten

Hotel i en måned

Først boede Kirsten Dyrman på Hotel Scandic Falkoner på Frederiksberg i en måned til en samlet pris for skatteborgerne på 25.600 kr. Det skete efter aftale med Justitsministeriet ifølge Rigsadvokaten.

Derefter fandt det offentlige en luksuslejlighed i København til 984 kr. om dagen til den vikarierende chef i Bagmandspolitiet.

Kirsten Dyrman Nielsen forlod Bagmandspolitiet for at blive politidirektør i Aarhus i slutningen af maj 2020. Herefter har chefanklager Per Fiig fungeret som chef for Bagmandspolitiet, hvor han har været ansat siden maj 2018.

Hverken Kirsten Dyrman eller justitsminister Nick Hækkerup (S) ønsker at stille op til interview eller svare på spørgsmål skriftligt.

74.000 kr. for tjenesterejser Det spændende arbejde, lønnen, pensionen og den betalte transport var ikke nok. Kirsten Dyrman fik også betalt udgifter til måltider og småfornødenheder, når hun var i København. Det skyldes, at hver dag væk fra hjemmet figurerer som en tjenesterejse i de offentlige systemer. Selv timerne med hovedet på puden i luksuslejligheden talte med, så Kirsten Dyrman fik omkring 440 kroner i døgnet, når hun var i København. De fleste uger fik chefvikaren derfor omkring 2000 kroner udbetalt udover lønnen, viser en aktindsigt hos Rigsadvokaten. Sammenlagt løber udgifter til Kirsten Dyrmands tjenesterejser for at gå på arbejde op i omkring 74.000 kroner på 267 dage. Vis mere Luk

Rigsadvokat: Længere periode end forventet

Ansvaret for ansættelsen af Kirsten Dyrman og hendes vilkår skal placeres hos Rigsadvokaten, som leder anklagemyndigheden 'strafferetligt, administrativt og udviklingsmæssigt'.

Her er rigsadvokat Jan Reckendorff chef, men han ønsker ikke at stille op til interview.

I stedet oplyser han i en skriftlig udtalelse, at 'det med meget kort frist var nødvendigt at sætte en erfaren leder i spidsen for SØIK' i september 2019.

'Heldigvis var daværende statsadvokat i Viborg Kirsten Dyrman Nielsen villig til at påtage sig opgaven med meget kort varsel,' skriver Jan Reckendorff.

'Perioden blev længere, end hvad både Kirsten Dyrman Nielsen og jeg havde forventet, men jeg er glad for, at Kirsten påtog sig opgaven,' lyder det.

Ekstra Bladet har derfor ikke haft mulighed for at spørge til rimeligheden af chefvikarens vilkår eller andre - og billigere - løsninger.