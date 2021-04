Afsløring: Regeringstoppen hemmeligholdt central PET-vurdering i månedsvis

Sagen om regeringens håndtering af de danske børn i Syrien udvikler sig nu dramatisk.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at flere centrale ministre i Mette Frederiksens regering tilbage i sommeren 2019 fik en central PET-vurdering om børnene i Syrien, men i syv måneder skjulte flere ministre den viden for resten af Folketinget, selv om der var samråd, lovændringer og heftig debat om sagen.

- Man bevæger sig på kanten af vildledning her, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.

- Sammenlignet med så mange andre sager gennem tiden, så er der flere eksempler på, at Folketinget ikke har accepteret sådan en behandling fra ministrenes side, tilføjer han.

Vurdering var del af drøftelser

Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Forsvarsministeriet bekræfter nu efter flere dages tavshed overfor Ekstra Bladet, at den centrale PET-vurdering, der lyder, 'at risikoen for radikalisering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø', blev præsenteret for ministrene i sommeren 2019.

Det skete ifølge ministerierne 'som en del af en regeringssag til brug for drøftelser, som regeringen havde i sommeren 2019 om situationen i Syrien og om regeringens holdning til fremmedkrigere,' skriver ministerierne i næsten enslydende mails.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få oplyst, hvorvidt statsminister Mette Frederiksen også var bekendt med PET-vurderingen, men efter fire dage og flere pressehenvendelser oplyser Statsministeriet, at man ikke ønsker at besvare spørgsmål i sagen og henviser i stedet til Justitsministeriet.

Skjulte viden i måneder

Bekræftelsen på, at ministrene Jeppe Kofod, Trine Bramsen og Mattias Tesfaye også kendte til vurderingen, kommer i kølvandet på, at justitsminister Nick Hækkerup forleden erkendte, at han kort efter sin tiltrædelse blev bekendt med PETs vurdering.

Vurderingen fra PET har senere vist sig at være altafgørende for sagens debat, og regeringens støttepartier har brugt den som kerneargument for, at børnene i Syrien skal hentes hjem.

Men regeringen hemmeligholdt vurderingen i månedsvis, og først i marts 2020 fik Folketinget og offentligheden indblik i PET-vurderingen, da efterretningstjenestens årlige trusselsvurdering blev fremlagt.

Tidslinje Marts, 2019:

Justitsministeriet modtager PETs nye Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. PET vurderer i rapporten, at børnene i Syrien ikke udgør en trussel, og 'at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.' Ministeriet stempler rapporten som et udkast, og den offentliggøres ikke, og Nick Hækkerup har siden oplyst, at flere terrorangreb forsinkede vurderingen. Juni, 2019:

Regeringen tiltræder, og sagen om fremmedkrigere og børnene i Syrien indgår i det første møde i koordinationsudvalget i slutningen af juni. Sommeren 2019:

I forbindelse med drøftelser om situationen i Syrien præsenteres flere centrale ministre i regeringen for PETs vurdering af børnene. August, 2019:

På et møde i regeringens koordinationsudvalg den 28. august behandles sagen om fremmedkrigere og børnene i Syrien indgående. Regeringens linje præsenteres, og aktuelle sager fremlægges. September, 2019:

Under et samråd den 6. september om fremmedkrigere i Syrien fremlægger justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod regeringens linje. De nævner ikke, at børnene ifølge PET ikke udgør en trussel, eller at risikoen for radikalisering forøges, jo længere tid de opholder sig i lejrene. Oktober, 2019:

Statsminister Mette Frederiksen og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye fremlægger en række lovændringer til hastebehandling, der gør det muligt at frakende fremmedkrigeres statsborgerskab, mens de befinder sig i udlandet. - Der er risiko for, at de kurdisk kontrollede IS-lejre i grænseområdet bryder sammen, og at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab søger mod Danmark. Det er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. De udgør en trussel mod vores alles sikkerhed. De er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme tilbage til Danmark, udtalte Mette Frederiksen. Marts, 2020:

Efter et års forsinkelse udgives PETs trusselsvurdering, og først her informeres Folketinget og offentlighed om PETs vurdering. Vis mere Vis mindre

I mellemtiden havde regeringen med støtte fra flere borgerlige partier gennemført to markante lovændringer, der gør det sværere for fremmedkrigere og deres børn at vende tilbage til Danmark.

'Vildledende svar fra Kofod'

I samme periode - fra august 2019 til marts 2020 - deltog justitsminister Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod den 6. september 2019 i et samråd om fremmedkrigere, og professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, vurderer nu, at Jeppe Kofod i kraft af sin viden vildledte Folketinget undervejs.

Det skete, da han under samrådet skulle svare Dansk Folkepartis Morten Messerschmidts spørgsmål om, hvordan man aldersdefinerer et barn. Hertil svarede Kofod:

- Der er altid en sikkerhedsvurdering, uanset hvad, i forhold til de børn, også de forældreløse børn. Det er det, vi også har understreget gang på gang, at truslen mod Danmarks sikkerhed er nummer et prioritet for os, beskyttelsen af Danmark. Og den konkrete sikkerhedsvurdering er justitsministerens ressort. Men bare for at understrege, at uanset hvor du sætter grænsen, så er der en sikkerhedsvurdering, som er guidende for, hvordan vi håndterer de sager, sagde udenrigsministeren på samrådet.

Med de nye oplysninger om Jeppe Kofods viden på det pågældende tidspunkt er ministerens udtalelse yderst problematisk og vildledende, vurderer professoren.

- Det er mærkeligt, at man ikke benytter lejligheden her til at supplere med den information, han lægger inde med, når han spørges så specifikt til børnene. Det kan godt betragtes som vildledende, siger Sten Bønsing.