Afsløring: Rohde arbejder på nyt parti

Den voldsomme uro hos Radikale Venstre har fået Jens Rohde til at lede efter nye græsgange.

Derfor spørger han i disse dage adskillige politikere med og uden sæde i Folketinget, om de vil være med til at stifte et nyt midtersøgende socialt liberalt parti.

Det oplyser en række kilder med viden om Rohdes ageren over for Ekstra Bladet.

Konkret drømmer Jens Rohde om at lokke blandt andre Martin Lidegaard (R), Christina Egelund (eks-LA/Fremad), Britt Bager (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) med ombord.

Jens Rohde drømmer om flere profiler i et nyt politisk projekt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Siden 8. oktober - dagen efter Morten Østergaards exit og Sofie Carsten NIelsen på et dramatisk gruppemøde i Den Sorte Diamant vandt et kampvalg om posten som politisk leder i partitet - har Jens Rohde barslet med sine idéer om dannelsen af det nye parti.

Sofie Carsten Nielsen kunne erklære borgfred i Radikale Venstre efter et krisemøde i søndags, men det har tilsyneladende ikke lagt en dæmper på Jens Rohdes arbejdsiver i projektet om et nyt parti.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har han så sent som i denne uge været i aktion på de indre linjer i håbet om at realisere det, han betegner som et nyt projekt.

Mangler navn

Partiet har ifølge det oplyste endnu ikke noget navn, men Jens Rohde forsøger altså at hive adskillige højtprofilerede navne med ombord.

Bestræbelserne på at danne et nyt parti fik kun yderligere næring, da Andreas Steenberg i går blev politisk ordfører for Radikale Venstres folketingsgruppe.

Den beslutning er Jens Rohde og Martin Lidegaard ifølge Ekstra Bladets efterretninger utilfredse over, fordi beslutningen ikke er blevet drøftet folketingsgruppen.

Løsgænger

Dagen efter Morten Østergaard forlod lederposten hos de radikale, truede Jens Rohde sine partifæller på et gruppemøde med, at han overvejede at blive løsgænger.

Martin Lidegaard vakte i søndags opsigt ved at holde sin egen lille pressesceance, da Sofie Carsten Nielsen ellers lige havde fortalt, hvor samlet den radikale gruppe nu var.

- Jeg skylder mig selv og partiet at blive ved med det i et stykke tid, og så håber jeg, at vi kan få formuleret en politik, som jeg også kan se mig selv i, sagde Martin Lidegaard.

Lukket dør

Martin Lidegaard og Jens Rohde står ikke alene med dette dilemma.

Lars Løkke Rasmussen lufter for eksempel i sin bog 'Om de fleste og det meste' sine overvejelser omkring sin fremtid.

'Enten må jeg acceptere, at den politiske dør er lukket bag mig. Eller også må jeg snurre rundt på hælene og slå den ind igen,' skriver han i bogen.

Over for flere medier gjorde han efterfølgende klart, at dette kraftspring ind i manegen ikke kunne ske i Venstre eller noget andet eksisterende parti.

Afviser

Ekstra Bladet har været i kontakt med alle de nævnte politikere, men ingen ønsker at udtale sig til citat.

En bemærker dog, at vedkommende først ønsker at deltage i dannelsen af et nyt parti, hvis et sådant når en vis flyvehøjde.

Jens Rohde afviser over for Ekstra Bladet i en sms, at han arbejder på at lave et nyt parti. Desuden peger han på, at valget af Andreas Steenberg som politisk ordfører skete i enighed.

