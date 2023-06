Afsløring: Skandale blev syltet og gemt for Folketinget

Der har ikke været nok fokus på at bekæmpe fattigdom, lyder det i en rapport, der gennemgår ulandsbistandsprojekter for 14 milliarder kroner. Rapporten har samlet støv i ministeriet i et år, før den udkom, og i resuméet er renset for de værste eksempler på projekter, der er gået galt

Gemmeleg: Udenrigsministeriet beskyldes for at holde offentligheden og Folketinget hen i mørke om mislykket bistandsprojekt, hvor over 100 millioner kroner er gået op i røg

Udenrigsministeriet og udviklingsminister Dan Jørgensen (S) får nu massiv kritik fra flere sider, efter at Ekstra Bladet har kunnet fortælle om et katastrofalt bistandsprojekt i Ghana.

Ministeriet bliver mistænkt for at putte med sandheden, og en professor i forvaltningsret mener, at Udenrigsministeriet burde have delt de kritisable oplysninger om kabelprojektet i Ghana med Folketinget.

- Jeg føler mig ikke godt nok oplyst, og det virker, som om nogen har ønsket at putte med informationer om det fejlslagne projekt. Det skal selvfølgelig frem i lyset, siger formand for Udenrigsudvalget Lise Bech fra Danmarksdemokraterne.

Stort set samme toner lyder fra flere partier på tværs af Folketinget.

- Det er et meget uheldigt projekt, og det er selvfølgelig stærkt kritisabelt, at det ender med så store tab uden de fornødne resultater. Og jeg håber, at man vil fremsende en redegørelse herfra til Folketinget, og jeg havde også meget gerne set, at man havde fået en bedre orientering tidligere. Jeg har respekt for, at det tager tid og kan være kompliceret.

- Men når det er en så alvorlig sag, så burde både offentligheden og Folketinget have været orienteret tidligere, siger Christian Friis Bach fra Radikale Venstre, der selv var udviklingsminister fra 2011 til 2013.

Rapporten blev udsendt, efter at Dan Jørgensen (S) var blevet udnævnt som udviklingsminister. Nu er både han og ministeriet under beskydning. Foto: Emil Agerskov

Sterilt renset

I efteråret 2020 gik eksterne konsulenter på ordre fra Udenrigsministeriet i gang med en omfattende undersøgelse af næsten 20 års ulandsbistand under det såkaldte DSIF-program. Projekterne er samlet blevet støttet med 14 milliarder kroner.

Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at man havde haft problemer med at leve op til selve hovedformålet med dansk ulandsbistand: fattigdomsbekæmpelse.

Men da Folketingets Udenrigsudvalg skulle orienteres i februar i år, blev de værste eksempler på fejlslagne projekter forbigået.

Her blev udvalget kun præsenteret for et meget kort dansk resumé af den omfattende engelsksprogede undersøgelse.

Men selve den store undersøgelse på 131 sider, som yderligere består af en række baggrundsrapporter, der beskriver skandalerne, skulle politikerne selv finde på ministeriets hjemmeside.

Rapporten havde været færdig siden februar 2022, men resuméet på fem sider havde taget Udenrigsministeriet et år at udarbejde, afslører akter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Til gengæld var det så også sterilt renset for de værste eksempler på projekter, der var gået fuldstændig galt.

Heriblandt det føromtalte internetkabelprojekt i Ghana, som havde en samlet finansiering på 283 millioner kroner, hvor 135 millioner er direkte dansk birdag.

Resten af finansiering stammer fra lån, som er garanteret af EKF, Danmarks Eksportkreditfond.

Projektet stod endegyldigt færdigt i 2018.

Ekstra Bladet har været i Ghana og undersøge den store bistandsfiasko. Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Mikkel Lund (Grafik)

Skønmaleri

- Hvis man skal sige det pænt, så er det brug for forbedring. Hvis man skal være mere direkte, så er det jo et elendigt resmué af den samlede rapport, og det er forstemmende, at det er jer, der skal grave det frem, siger Alex Ahrendtsen, medlem af Udenrigsudvalget for Dansk Folkeparti.

- Det er jo et skønmaleri. De kunne i det mindste have skrevet, at der er projekter, der ikke er færdiggjort, og at der er projekter, der er mislykkedes, hvor man ikke har levet op til ansøgningen, siger Alex Ahrendtsen, der ikke mener, at det er godt nok, at man skal ind i en lang engelsksproget rapport for at finde sandheden om eksempelvis Ghana-projektet.

- Man må forvente, at når der bliver lavet et dansk resumé, så har man det vigtigste med. Heriblandt projekter til mange millioner, der er gået galt, uddyber han.

Ekstra Bladet var på besøg i en lille ghanesisk by, der skulle have haft gavn af det store bistandsprojekt med internetkabler. Børnene har brug for skoler og vand - ikke et mislykket internetprojekt, lyder det. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Medlem af Udenrigsudvalget for SF Marianne Bigum er ligeledes meget uforstående over for, at Ghana-projektet og andre projekter, der er gået galt, ikke er nævnt.

- Jeg vil bede ministeren om en forklaring på, hvorfor man udelader nogle informationer i et resumé og bevæggrunden for, hvorfor de er udeladt. Der er taget et aktivt valg, når der resumeres, og der vil jeg høre ministeriets begrundelse.

- Føler du dig ført bag lyset?

- Jeg føler mig i hvert fald ikke klædt godt nok på til at udføre mit arbejde, siger hun.

Pilen peger på Dan

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få et interview med udviklingsminister Dan Jørgensen.

I et skriftligt svar henholder han sig til, at Ghana-projektet er udført og håndteret under tidligere ministre.

Forelagt kritikken fra politikere og eksperter udtaler han, at netop det faktum, at den omfattende engelsksprogede undersøgelse 'diskuterer både vellykkede og fejlslagne projekter' understreger, at der er åbenhed om 'successer og mangel på samme.'

Udenrigsministeriet erkender dog i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at man fremover vil overveje, om man vil komme med flere eksempler, når man deler resuméer af omfattende engelsksprogede rapporter med offentligheden.

'Det korte resumé på dansk er tænkt som et overblik over evalueringsrapportens væsentligste konklusioner og anbefalinger. Hvis læsere har et ønske om at komme dybere ned i stoffet, må man konsultere den engelsksprogede evalueringsrapport, der dækker en lang periode (2001-2019) og en lang række projekter, på tværs af flere lande,' skriver ministeriet også.

Ifølge Udenrigsministeriet blev rapporten forsinket på grund af dannelsen af den nye regering, og resmuéet tog lang tid at udarbejde på grund af 'arbejdspres'.