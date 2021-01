Afsløring: Skandale-borgmester pressede embedsmand i sag om grundkøb

Den tidligere Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard (S) pressede en embedsmand, da borgmesteren købte en kommunal byggegrund for næsen af et lokalt par

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Eks-borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S) pressede salgschefen i kommunen for at sikre sig en kommunal byggegrund tæt på Lillebælt. Det skete, længe før grunden kom til salg.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af aktindsigt i et telefonnotat, som blev udarbejdet efter de første afsløringer af borgmesterens køb af en luksusgrund for næsen af et lokalt par.

Notatet er lavet på baggrund af en samtale 11. december sidste år mellem den daværende salgschef, Jens Ole Andersen, og chefen for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune, René Olesen.

'Jens Ole (salgschefen, red.) oplyste, at borgmesteren og han havde mødtes ved byggemodningen og borgmesteren havde givet Jens Ole besked på, at Lotte (Jacob Bjerregaards kone, red.) vil have grunden, så han skulle bare få det til at ske,' står der i notatet.

Her ses telefon-notatet, som René Olesen, der er chef i Teknik og Miljø i Fredercia Kommune, udarbejdede efter en samtale med den daværende salgschef Jens Ole Andersen.

Borgmester-forklaring skudt ned

Borgmesterens pres på en kommunal embedsmand er i direkte modstrid med de svar, som Jacob Bjerregaard tidligere har givet til Ekstra Bladet.

Her har han forklaret, at det var hans overbevisning, at han ikke har fået særbehandling.

Borgmester-skandale: Sagen kort Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december. Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne. Det mundtlige bud faldt dagen efter, at et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund. Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde. Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at Jacob Bjerregaard har fået 'særbehandling'. Vis mere Luk

I telefonnotatet står der videre, at borgmesteren ifølge salgschefen var klar over, at der var andre, der kiggede på grunden.

Det har Jacob Bjerregaard også tidligere afvist over for Ekstra Bladet skulle være tilfældet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til de nye oplysninger fra Jacob Bjerregaard.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Ifølge telefonnotatet var det Jacob Bjerregaards kone - Lotte Cederskjold - som ville have grunden, og derfor skulle salgschefen 'få det til at ske'. Foto: Mette Mørk/Ritzau Scanpix

Solgt ved mundtligt bud

Salgschefen solgte den kommunale byggegrund til borgmesteren, efter denne havde afgivet et mundtligt bud på grunden 15. marts 2016.

Dagen før - 14. marts 2016 - havde et lokalt ægtepar udvist stor interesse for samme grund og fået at vide, at der ikke var andre interesserede.

Men 15. marts 2016 modtog ægteparret til stor forundring en mail om, at grunden netop var blevet solgt.

Det har kommunen siden kaldt en fejl, da borgmesteren kun havde afgivet et mundtligt bud.

Ikke desto mindre var det den nu tidligere Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard (S) der endte med at få grunden.

Bekræfter over for chefjurist

Den daværende salgschef bekræfter også over for Fredericia Kommunes chefjurist, Henrik Olsen, at han orienterede borgmesteren om interessen for den store grund med udsigt til Lillebælt.

Det fremgår af et nyt telefonnotat, som Ekstra Bladet også har fået aktindsigt i.

Her ses notatet på baggrund af chefjuristens samtale med den daværende salgschef i kommunen.

Advokatundersøgelse er i fuld gang

De nye særdeles belastende oplysninger kommer i kølvandet på en lang række historier, som Ekstra Bladet har bragt om borgmesterens grundkøb.

Afsløringerne har fået Fredericia Kommune til at igangsætte en omfattende advokatundersøgelse, der nu også får lov til at udspørge vidner.

Jacob Bjerregaard trak sig som borgmester, dagen inden Ekstra Bladet bragte den første historie om hans grundkøb.

I sidste uge blev kommunaldirektøren, Annemarie Zacho-Broe, fritaget for tjeneste og sendt hjem på baggrund af nye oplysninger.

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.