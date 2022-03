Afsløring: Tvunget til sygemelding

Det var ikke af egen fri vilje, da den radikale politiker Karen Melchior 4. februar sygemeldte sig fra sin plads i Europa-Parlamentet.

Ekstra Bladet erfarer nu fra flere centrale kilder, at Karen Melchior ikke selv mente, at hun var syg. Derfor så den radikale ledelse sig i løbet af januar og begyndelsen af februar nødsaget til at forsøge at overtale og presse deres eget medlem af Europa-Parlamentet til en sygemelding, oplyser kilderne.

Sat under administration

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Karen Melchiors kontor samtidig de facto sat under administration fra Christiansborg.

Dette blev ifølge kildernes udlægning allerede besluttet inden Melchiors sygemelding.

De nye oplysninger kommer frem på dagen, hvor Radikale Venstres forretningsudvalg på et møde skal modtage en redegørelse for de forhold hos Karen Melchior, som Ekstra Bladet over de seneste måneder har afsløret.

Sygemeldingen i sidste måned faldt efter Ekstra Bladets afdækning af et 'ulideligt' arbejdsklima for de ansatte hos Karen Melchior.

Siden har Melchior dog stemt hundredvis af gange i parlamentet, hvilket har affødt skarp kritik fra landsformanden, Mikkel Irminger Sarbo.

Undskyldte

Og en del af forklaringen på dette skal måske findes i Melchiors uvilje mod at sygemelde sig til at begynde med.

I februar skrev Karen Melchior selv:

'Sygemelding. Jeg har været under pres igennem lang tid. Også i længere tid end de fleste af jer har været opmærksom på.

Det er mit ansvar, at jeg ikke har kunnet bremse op i tide. Jeg skulle have gjort det bedre. Jeg ville ønske, jeg havde gjort det bedre. Undskyld!

Derfor bremser jeg op nu. Derfor bliver jeg nu sygemeldt for og får hjælp til at komme på fode igen.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior, men hun er ikke vendt tilbage.

Landsformand Mikkel Irminger Sarbo har ikke yderligere kommentarer af hensyn til Karen Melchios sygemelding.

Karen Melchior er indtil videre sygemeldt frem til 17. april.

Stemte løs

Ekstra Bladet kunne tidligere på måneden afsløre, at Karen Melchior 1. marts stemte under sin sygemelding, selvom den radikale ledelse forinden havde understreget, at hun burde lade være.

Landsformand i Radikale Venstre Mikkel Irminger Sarbo løftede allerede pegefingeren i februar, da Karen Melchior stemte hundredvis af gange, selvom om hun var sygemeldt.

'Det undrer mig meget. Karen er sygemeldt og derfor ikke bør stemme,' skrev Mikkel Irminger Sarbo i en sms til Ekstra Bladet.

Det samme gjorde kredsformand i København Søs Haugaard. Efter Karen Melchior har valgt at blæse på den radikale ledelse, har Søs Haugaard gentaget anbefalingen om ikke at stemme.

'Karen er jo ikke forpligtet til at følge mine råd, men jeg har gentaget mit råd til hende om at lade være med at arbejde og koncentrere sig om at blive rask,' skriver Søs Haugaard til Ekstra Bladet.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid'.

'Derfor bremser jeg op nu. Derfor bliver jeg nu sygemeldt og får hjælp til at komme på fode igen,' skrev Karen Melchior.

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, da arbejdsmiljøet var ulideligt på grund af blandt andet Melchiors hidsige udfald.

