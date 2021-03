'Afsluttede' vaccine-grupper venter stadig

Søndag var udset som mærkedag for omkring 160.000 ældre over 85 år og svækkede over 65.

Her forventede Sundhedsstyrelsen nemlig, at man kunne markere de to gruppers vaccination mod corona som 'afsluttet'.

Men sådan er det ikke gået, viser tal fra Statens Serum Institut.

Målet er, at 85 procent af alle får to skud vacciner. Men på mærkedagen havde blot 68 procent af de 85-årige og tre fjerdedele af de svækkede over 65 fået deres sidste dosis.

Og virkeligheden halter i det hele taget konsekvent efter planen:

Nyt vaccine-mareridt: To millioner færre doser

Vaccine-pause rammer sygehuse

Ifølge Sundhedsstyrelsens plan skulle al frontpersonale i sygehusvæsenet have påbegyndt deres vaccinationer med udgangen af uge 10, altså søndag den 14. marts.

Men i virkelighedens verden har blot 61 procent af dem i dag fået deres første skud vaccine, mens endnu færre - en fjerdedel - er fuldt vaccineret med to stik.

Den 11. marts pillede Sundhedsstyrelsen corona-vaccinen fra AstraZeneca af hylderne. Det skete på grund af mistanke om risiko for blodpropper i yderst sjældne tilfælde.

Og det har ramt vaccinationen af sygehus-personalet, understreger Sundhedsstyrelsen:

- Vi havde forventet, at personer i målgruppe 4 (frontpersonalet, red.) kunne have været tilbudt at starte et vaccinationsforløb på nuværende tidspunkt, men den uventede pause med brugen af vaccinen fra AstraZeneca, der har været tilbudt særskilt til denne gruppe, har betydet, at det ikke har været muligt.

I går forlængede Sundhedsstyrelsen pausen med AstraZeneca med yderligere tre uger.