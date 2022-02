Afsporet af Enhedslisten: Trækker støtten til Benny

Enhedslisten efterlader transportministeren på perronen.

Støttepartiet har nemlig ikke længere tillid til Benny Engelbrecht (S), fordi han har talt 'usandt' i sagen om skjulte tal for CO2-udledning under forhandlinger om infrastruktur til 160 mia. kr., oplyser politisk ordfører Mai Villadsen.

– Konklusionen fra vores gruppemøde er klar: Vi har ikke længere tillid til Benny Engelbrecht som transportminister, siger Mai Villadsen.

Det skyldes, at 'centrale klimatal er ikke blevet udleveret', oplyser den politiske ordfører.

- Vi ved nu med sikkerhed, at de her klimatal eksisterede, og at ministeren kendte til dem, fortæller hun.

- Vi ved, at ministeren sagde, at tallene ikke fandtes, siger Mai Villadsen.

- Ministeren har tilbageholdt afgørende klimatal og dermed vildledt Folketinget.

Det sker efter et møde i Enhedslistens folketingsgruppe torsdag eftermiddag. Dermed kan Benny Engelbrecht meget vel være fortid som transportminister.

Støttepartiet har meddelt transportministeren og regeringen om den manglende tillid.

– Vi har ikke noget personligt imod Benny Engelbrecht. Men det vigtigste i det demokrati er altså, at vi kan stole på de oplysninger, som vi får, siger Mai Villadsen.

– Derfor har vi truffet den konklusion.

Adspurgt om regeringen kan blive siddende, hvis ikke Engelbrecht går af:

– Det her kommer ikke til at påvirke vores tillid til den her regering, svarer Mai Villadsen.

– Vi vil selvfølgelig opfatte os som værende i opposition til Benny Engelbrecht. Så må han jo sidde på blå bloks nåde.

Enhedslisten havde ministeren i et åbent samråd tidligere torsdag, hvor en stærkt presset Benny Engelbrecht skulle forklare sig.

Det drejer sig om den såkaldte Infrastrukturplan 2035, hvor udledning på flere millioner tons CO2 forsvandt som dug fra solen, selvom tallene blev efterspurgt af Folketinget.

Benny Engelbrecht sagde undervejs i samrådet, at han er 'ked af' kritikken af, at beregningerne blev holdt skjult.

- Det er korrekt, at der fandtes tal for CO2-udledningen ved anlæg, og at jeg kendte til dem, og at de ikke var konsoliderede. Men jeg har ikke holdt tallene skjult af politiske årsager, sagde han blandt andet undervejs.

Transportministeren erkendte, at partierne skulle have haft tallene.

- Det skulle de have haft. Det fik de ikke. Det beklager jeg, sagde Benny Engelbrecht og bestræbte sig på fremover at være mere præcis.

- Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke allerede under forhandlingerne gjorde noget. Derfor vil jeg også i dag beklage, at jeg ikke fremlagde tallene under forhandlingerne, fortalte transportministeren på samrådet.

Adspurgt efter samrådet til det hypotetiske scenarie, at Enhedslisten erklærer, at de ikke har tillid til ham, svarede transportminister Benny Engelbrecht:

– Så tager vi den derfra, lød det.

– Det er op til Folketinget, noterede han om sin fremtid.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Benny Engelbrecht.

Følg med live herunder ...