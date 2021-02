Aftale nærmer sig: Nyt møde her til morgen

Forhandlingerne om en delvis genåbning af samfundet forsætter onsdag morgen.

Regeringen skal således mødes med dets støttepartier kl. 8.30 og drøfte, hvordan dele af landet skal åbnes igen.

Parterne skulle være tæt på at nå til enighed om en aftale, erfarer Ekstra Bladet.

Mødet kommer efter et dramatisk forløb tirsdag aften. Her røg oppositionen ud af forhandlingerne - til stor utilfredshed for Ellemann, Pape og co.

Genåbning: Blå partier er ude

Forinden havde de blå partier spillet ud med en mere omfattende genåbning, end den en ekspertgruppe havde indstillet til regeringen.

Men regeringen havde ikke i sinde at rokke sig, og meget tyder således på, at den delvise genåbning kommer til at lægge sig op ad ekspertgruppens indstillinger.

Ikke med os

Således skrev den konservative formand Søren Pape Poulsen tirsdag aften på Twitter.

'Ingen aftale med os om genåbning. Regeringens udspil ser ikke ud til at ændres'.

'Vi ønsker efter- og højskoler åbne, da der kan laves boble. Unødvendigt mange butikker lukkes på grund af kvadratmeter-grænse. Kommuner med lav smitte bør få børn tilbage i skolerne', lød det fra Pape.

Mindre genåbning

Ekspertgruppen har foreslået, at der foretages en mindre national genåbning 1. marts.

Det drejer sig om udvalgsvarebutikker op til 5000 kvm, hvor der vil være skærpede kvadratmeterkrav. Samt udendørs kulturinstitutioner, hvor der vil være med krav om negativ test.

Desuden har eksperterne foreslået, at forsamlingsforbuddet hæves fra fem til 20 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Mere åbner regionalt

Samtidig har ekspertgruppen indstillet, at større dele af Vest- og Nordjylland samt Bornholm kan genåbnes fra 1. marts.

Du kan læse indstillingen for Vest- og Nordjylland i faktaboksen herunder:

Sådan kan Vest- og Nordjylland genåbne Indsatsgruppen indstiller for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at: Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 procent fremmøde under forudsætning af test to gange om ugen.

Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere Luk

Du kan også læse indstillingen for Bornholm i nedenstående faktaboks:

Sådan kan Bornholm genåbne Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at: Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.) inkl. klubtilbud genåbnes.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.

Liberale serviceerhverv genåbnes med krav om mundbind.

Forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer. Den delvise genåbning af Bornholm er under forudsætning af følgende: Anbefaling til alle bornholmere om én test om ugen.

Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, pædagoger mv. samt afgangsklasser i grundskolen.

To ugentlige tests af lærere mv. og elever/studerende på ungdoms- og voksenuddannelser.

Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly.

Krav om fremvisning/dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv, enten ved forevisning af sms fra privat leverandør (ved antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.

Derudover supplering med forsøg med spildevandsovervågning, når dette er klart. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere Luk

Regeringen har varslet, at den melder genåbnings-planen ud onsdag.