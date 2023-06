Aftale på plads: Fjerner millionstøtte til PostNord

Regeringen har sammen med Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Alternativet og Nye Borgerlige indgået en aftale om fremtidens indretning af postområdet.

Som led i aftalen ophører befordringspligten, som tilsiger, at staten skal sikre udbringning af breve og pakker i hele landet.

Befordringspligten varetages i dag af PostNords danske afdeling.

Da opgaven er blevet mere underskudsgivende i takt med de faldende brevmængder, kompenserer staten PostNord med et trecifret millionbeløb årligt.

Seneste postaftale udløb i 2019. Siden da har det været op til transportministeren at lave midlertidige aftaler med PostNord.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har lavet en meget bred aftale for posten i fremtiden i Danmark med partier fra Alternativet til Nye Borgerlige. Det, at vi i mange år ikke har haft en postforligskreds, har vi nu fået løst, så der er vished for medarbejdere og fremtiden for breve og pakker, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

Allerede i aftaleudkastet var der lagt op til en ophævelse af befordringspligten, hvilket har skabt nervøsitet for, om det vil gå ud over pakke- og brevsendingerne i yderområderne.

Af den nye aftale fremgår det, at Trafikstyrelsen med jævne mellemrum vil gennemføre undersøgelser af markedet med henblik på at vurdere, om det frie marked kan levere landsdækkende posttjenester til ensartede priser uanset geografisk placering.

Skulle der mod forventning opstå udfordringer med postleveringen i eksempelvis landdistrikterne, kan regeringen gribe ind og i yderste konsekvens sende opgaven i udbud.

- Det har været afgørende for os i disse forhandlinger, at alle danskere i hele landet fortsat har mulighed for at sende og modtage breve, udtaler postordfører for Socialdemokratiet Thomas Monberg i pressemeddelelsen.

Med ophævelsen af befordringspligten fjernes den årlige millionstøtte til PostNord.

- Nu er det slut med at sende skattepenge efter en befordringspligt, som markedet uden problemer kan løfte. Nu kan danskerne se frem til, at andre bedre kan komme til. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil give bedre service til de rigtige priser, udtaler transportordfører for Liberal Alliance Jens Meilvang.

I den nye postaftale indgår der også en særlig ordning for småøerne, som ifølge aftalepartierne kan se frem til bedre betjening end tidligere.

- Det har været vigtigt med aftalen at sikre, at landdistrikterne og øerne ikke bliver et b-hold, og at byerne bliver et a-hold. Men at vi forsikrer, at uanset hvor i Danmark, du bor, får du breve og pakker, og du får det frie valg, siger Thomas Danielsen.

Med aftalen bliver der således investeret i postanlæg på alle småøer, så det også her bliver muligt at vælge frit, hvem der skal komme med breve og pakker.

Derudover vil staten fortsat støtte blindeforsendelser og udlandspost. På disse områder vil der blive iværksat udbud.

Ændringerne i postloven træder i kraft 1. januar 2024. Dog vil der blive iværksat overgangsordninger på de relevante områder.