Aftale på plads - milliarder til minkavlere

Danske minkavlere er sikret milliarderstatning.

Det står klart, efter en bred aftale mandag aften er kommet på plads i Finansministeriet.

Aftalen blev meldt ud kort før klokken 21, og der er tale om en aftale, som sikrer 15-19 milliarder til avlerne og følgeehverv.

Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) siger:

- Det er en del af hjælpepakkeordningerne. Det er en størrelse, som er stor, men det er også fordi, at det har været sikret, at avlere og følgeerhverv kan komme ordentlig videre.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen bekræfter, at partiet er en del af aftalen:

- Det har været vigtigt at sikre en balance. Vi vil gerne sikre, at hvervet hverken forgældes eller forgyldes, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her er aftalen, der sikrer minkavlerne milliarder

Artiklen fortsætter under boksen...

Her er beløbene Erstatning til avlerne Erstatning til minkavlere 2022-2030: 8,9 milliarder Erstatning i 2021 for aflivede, ikke-pelsede dyr: 1,8-2,8 milliarder Dvaleordning: 60 millioner Lukkeomkostninger: 80 millioner Indsats i Finansiel Stabilitet for konkursramte avlere: 30 millioner Direkte erstatning i alt: 10,9-11,9 milliarder Til erhvervet generelt Erstatning til følgeerhverv: 3-4 milliarder Omstillingspulje: 100 millioner Til erhvervet generelt i alt 3,1-4,1 milliarder kroner Øvrige Nedrivning af produktionsanlæg: 1,5-2,7 milliarder Minktaksationskommissioner: 100 millioner Øvrige i alt: 1,6-2,8 milliarder I alt: 15,6-18,8 milliarder Andre initiativer Suspension af dagpengeforbrug: 250 millioner Økolologisk omstilling af fødevareproduktion, skovrejsning mv. (25 mio. årligt i 2021 og 2022) 50 millioner Vis mere Luk

Aftalen bliver indgået mellem regeringen, Venstre, Radikale Ventre, SF og Liberal Alliance.

En del af milliarderne kommer til at gå tabt indtjening for de kommende ti år. Samtidig bliver der sat et stort milliardbeløb af - cirka 8,5 milliarder - til at dække den gæld, som minkavlerne har opbygget.

Mandag aften var der indkaldt til møde i Finansministeriet klokken 19. Det blev meddelt, at mødet ville være uden bagkant.

DF og K ude

Inden mødet sagde fungerende finansminister Morten Bødskov (S) ifølge Ritzau:

- Det har været en god proces. Det er en alvorlig sag, og det kræver, at vi kommer til bunds. Det føler jeg, at vi er nu. Så håber jeg, at der vil være bred opbakning til en aftale.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Christian Skibby har siden meddelt, at partiet ikke er en del af aftalen:

- Vi har fået at vide i går aftes, at der ligger en aftale, der er et bredt flertal for, hvor Dansk Folkeparti blandt andet ikke indgår. Så har vi mulighed for at stille nogle spørgsmål og måske blive lidt klogere på det formelle indhold i teksten.

Heller ikke de konservative er en del af aftalen, meddeler Rasmus Jarlov til Ritzau.

Heller ikke Enhedslisten bliver at finde blandt aftalepartierne.