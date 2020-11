Aftale på plads om aflivning af mink

Regeringen har indgået en aftale med partierne på venstrefløjen om et midlertidigt forbud mod at holde mink.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed har regeringen nu snart lovgivningen bag sig, når de kræver alle mink i Danmark aflivet. Regeringen er tidligere kommet med det krav uden at have lovgivningen på plads.

Ud over at have fået opbakning til at aflive alle mink, har regeringen også fået vedtaget en tempobonus til de minkavlere, der afliver deres mink.

Regeringen og partierne bag aftalen - Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet - er blevet enige om hurtigst muligt at vedtage en lov, der gør det muligt at aflive alle mink. Det er samme lov, som skal give tempobonus til minkafleverne.

- Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg også glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus. Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

Her er aftalens tre tiltag Forbud Det bliver forbudt at holde mink frem til 31. december 2021. Det vil derudover ikke være muligt at transportere levende mink til og fra Danmark i samme periode. Aflivning Alle mink - også dem, der ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af dyr - skal aflives. 'Tempobonus' Alle berørte minkavlere får en erstatning for værdien af minkenes skind og driftstabet. Derudover bliver der udbetalt en bonus på 30 kroner pr. mink til de minkavlere, der har aflivet alle mink i deres besætning senest 19. november. For minkavlere beliggende i kommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø gælder det, at de kan få en yderligere bonus på 10 kroner pr. mink, hvis de har aflivet alle mink senest 12. november. Vis mere Luk

Nyheden om aftalen kommer kort efter, at partier på højrefløjen havde forladt forhandlingerne, da de indså, at det ikke kunne lade sig gøre at blive enige med regeringen.

Fødevareminister Mogens Jensen udtrykker i pressemeddelelsen tilfredshed over, at der nu kan skabes ro omkring aflivningerne.

- Forløbet har været rodet, det skal jeg være den første til at indrømme. Regeringens udmelding om at aflive alle danske mink har været tung, og vi er meget bevidste om de vidtrækkende konsekvenser, den har for hver enkelt berørte i branchen. Desværre er beslutningen nødvendig, og det er jeg glad for, at aftalepartierne støtter op om, lyder det fra Mogens Jensen i pressemeddelelsen.

Aftalen betyder dog langt fra, at Mogens Jensen kan ånde lettet op. Flere partier kræver således stadig svar på, hvordan regeringen kunne kræve alle mink aflivet, på trods af at der på det tidspunkt ikke var lovhjemmel til det.

Jakob Ellemann savede regeringens mink-håndteringen over i sin landsmødetale for nyligt