Aftale på plads: Værtshuse og cafeer må holde åbent efter midnat

Aftale i Folketinget åbner for længere åbningstider til restauraner, barer, værtshuse og cafeer

Tørstige danskere kan få lov at hænge ud til efter midnat nede på den lokale.

En aftale i følgegruppen for covid-19 fører nu til, at fase 4-genåbningen vil udvide åbningstiderne på restauranter, barer - herunder værtshuse - og cafeer til mellem kl. 24.00 og 02.00.

Det bliver dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger et krav, at der ikke lukkes nye gæster ind på fra kl. 23.00.

Dansk Folkeparti bekræfter på Twitter, at der nu er enighed om en aftale.

Ifølge Liselott Blixt bliver mundbind gratis for ældre og kronisk syge borgere.

Sundhedsminister Magnus Heunicke bekræfter dog, at der er tale om en anderledes lille åbning end håbet.

- Det, vi havde stillet danskerne i udsigt med en næsten fuld genåbning, kommer ikke til at ske. Der vil fortsat være lokale restriktioner og restriktioner på landsplan, siger Magnus Heunicke.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forbliver diskoteker og natklubber herunder ifølge aftalen lukket frem til 31. oktober.

Genåbningen af nattelivet er blevet indskrænket ift. første udkast til fase 4-genåbningen, hvor nattelivet skulle åbne helt.

Seksdagesreglen afskaffes

Andre elementer i fase 4 bliver et stop for den seksdagesregel, der har betydet et fald i hotelbookinger i København på 80 pct.

Også sporten skal have bedre muligheder for tilskuere - heriblandt indendørs sportsgrene som håndbold og badminton. Det skal der nu forhandles om.

Der bliver dog også strammet op med nye tiltag. Blandt andet kan myndighederne tvinge folk i selvisolation, hvis smittede borgere har brudt deres karantæne, fortæller Peter Skaarup.

Forsamlingsforbuddet på 100 personer fastholdes desuden indtil videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------