Aftale på plads: Vil give arbejdsgivere lov til at kræve coronatest

En aftale vil gøre det lovligt for arbejdsgivere at kræve, at ansatte fremviser coronapas. Dermed kan de kræve, at ansatte bliver testet

Hvis en arbejdsgiver vil se sine ansattes coronapas, kan det snart blive lovligt at kræve.

Regeringen har nemlig landet en aftale med arbejdsmarkedets parter om at genindføre en lov, der betyder, at arbejdsgivere igen kan kræve, at ansatte fremviser coronapas og dermed bliver testet.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Muligheden for at kræve test af ansatte gælder kun i forhold til corona, og aftalen gælder så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal. Få overblikket over coronatallene her

Vil have det hastebehandlet

De tre parter er enige om at anbefale Folketinget at genindføre loven.

Regeringen vil bede Folketingets øvrige partier tage stilling til, om forslaget skal hastebehandles.

Det skal foreløbigt gælde en måned, fortæller fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde.

I aftalen ligger der også, at det er op til den enkelte arbejdsgiver at bestemme, om de ansatte skal kræves at blive testet og fremvise den.