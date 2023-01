Afviser alt: 'Jeg er vred'

Det har været hårdt på det seneste for Moderaternes Jeppe Søe.

Det skriver han i et længere opslag på Facebook, hvori han også omtaler separationen med sin tidligere hustru.

Men særligt medierne får et ordentligt dask af Jeppe Søe, der afviser alle historierne om ham over én kam.

'Anklager i pressen har jeg end ikke besvaret, trods det, at de er falske og vinklet temmeligt ondsindede. Jeg har bare ikke haft kræfterne og derfor er jeg nu åbenbart kendt som både sexist, lummer, ejer af frække domainer, konkursrytter og nærmest svindler,' skriver han blandt andet.

Helt i skoven

Jeppe Søe mener ikke, at historierne har hold i sig.

'Alle dele er helt i skoven, og jeg er vred,' lyder det i opslaget.

Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan Jeppe Søe over en tiårig periode opkøbte domæner med navne som sexfan.dk, cybersafter.dk og netfisse.dk. Et forhold han har anerkendt.

Flere medier har desuden beskrevet, hvordan Jeppe Søe har flere konkurser bag sig. En af dem var med virksomheden Widevision.dk, som han gik personligt konkurs med, og hvor han fortsat står med en restgæld på 1,8 millioner. Forhold, som han også har vedkendt sig, og hvor han efter en historie, som Jyllands-Posten skrev i december, på Facebook undskyldte for de fejl, der er begået.

Når du besøger en række pikante hjemmesider, springer Moderaternes logo frem øverst på skærmen

'Satire'

I oktober bragte Berlingske en længere artikel, hvor de har gennemgået tidligere udtalelser og blogindlæg fra Jeppe Søe.

'Mette Bock (tidligere minister for Liberal Alliance, red.) sidder og vinker til mig med sin DR-dildo, da jeg vågner,' skrev han blandt andet i 2017, hvor han beskrev en drøm.

Pernille Vermund blev også nævnt i et andet indlæg, ligesom han har beskrevet letpåklædte kvinder i Jomfru Ane Gade som 'sexobjekter'.

Selv kaldte Jeppe Søe indlæggene for satire, og Moderaternes daværende partisekretær, Anders Schiermer, skrev i et svar til Berlingske, at partiet ikke tidligere var bekendt med udtalelserne, og at de ikke tolererer sexisme og sexistisk sprogbrug, ligesom de tog 'dybt afstand' fra den slags ytringer.

Ingen kommentarer

Jeppe Søe gør det i Facebook-opslaget klart, at han ikke har yderligere kommentarer.

Han siger dog, at han har valgt ikke at følge med i mediernes dækning af ham.

'Jeg prioriterede først og fremmest min familie og at være i denne private omvæltning - og har derfor ikke googlet eller fulgt med. Bare ladet stå til. Det må jeg langsomt forandre, da alle der kender mig eller har fulgt med i min historie udmærket ved, at jeg ikke er som de ønsker at fremstille mig,' skriver han.

'Tiden må reparere de fejlagtige mærkater, så jeg respekteres for det jeg er - og ikke som det, der sælger aviser,' lyder det videre.

Jeppe Søe bringer desuden en længere beskrivelse af forholdet til sin nu tidligere hustru Pia Søe, der i dag er ansat i Moderaterne og hans personlige assistent, der blandt andet sørger for at holde styr på hans kalender, 'som hun har gjort det gennem alle 22 år', som han skriver.