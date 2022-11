Afviser Messerschmidt: IKKE min idé

Peter Skaarup afviser kategorisk en ny forklaring, som Morten Messerschmidt har disket op med i Retten på Frederiksberg i sagen, hvor han er tiltalt for svindel med EU-midler for 98.000 kr. og dokumentfalsk.

Her fortalte Messerschmidt i sidste uge, at faktisk var Skaarup som daværende gruppeformand i DF, der i første omgang fik idéen om, at der skulle afholdes et EU-seminar under det omstridte sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Men sådan forholder det sig ikke, lød det fra Skaarup under hans vidneforklaring tirsdag i retten.

- Jeg har godt set, at det er blevet fremstillet, som det var min idé, men det var det ikke, sagde Skaarup.

En udlægning, der altså står i skærende kontrast til Messerschmidts udlægningen for få dage siden. Her lød det fra Messerschmidt:

- Der er ingen tvivl om, at det er Skaarup, som kommer til mig aller-allerførst, sagde Morten Messerschmidt.

Peter Skaarups og Morten Messerschmidts forklaringer harmonerer ikke ligefrem under retssagen på Frederiksberg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nej

Det omstridte DF-sommergruppemøde i august 2015 blev afholdt på Color Hotel i Skagen.

Under de to første retsdage på Frederiksberg i slutningen af sidste uge slog Morten Messerschmidt gentagne gange fast, at der tirsdag 4. august 2015 blev afholdt et afgrænset EU-konference i regi af EU-partiet Meld under sommergruppemødet.

Hvilket Messerschmidt bl.a. har underbygget med en lydfil, hvor han nævner, at der blev afholdt et EU-seminar.

Den udlægning har tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl tirsdag dog erklæret sig lodret uenig i.

Heller ikke Peter Skaarup mener, at der blev afholdt en Meld-konference tirsdag under sommergruppemødet i Skagen.

- Nej, lød det kort og godt fra Skaarup, da han tirsdag blev direkte spurgt, om der var fandt en Meld-konference sted under sommergruppemødet.

Husker det ikke

Om den meget omtalte lydfil, hvor Messerschmidt omtaler EU-seminaret, lyder det fra Skaarup.

- Jeg kan ikke huske, at han skulle have sagt sådan.

Adspurgt, hvordan han ikke reagerede, hvis han mente, at Messerschmidt sagde noget forkert, forklarer Skaarup, at han simpelthen ikke husker den pågældende situation.