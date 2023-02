Afviser SF i forlig om folkeskolen

SF får ikke lov til at vende tilbage til forliget om folkeskolen, efter at partiet selv trådte ud. Netop dét område er hjerteblod for venstrefløjspartiet, men det står nu uden for indflydelse på en stor del af dets mærkesager.

Mindst to partier har valgt at sige nej til SF's ønske om at genindtræde i forligskredsen. Det bekræfter undervisningsordfører Jacob Mark (SF) over for Fagbladet Folkeskolen.

Han fortryder ikke, de opsagde forliget.

- Jeg synes, at man skal sætte skolen fri, at skoledagene er for lange, og at politikerne styrer folkeskolen for meget. Det har vi længe kæmpet for, men hver gang, vi har foreslået det i forligskredsen, er der et parti, der har blokeret for det, siger han.

I sidste uge skrev fagbladet, at SF nu gerne vil tilbage i forliget igen, omkring to en halv måned efter at folketingsvalget er overstået.

Hvis et parti ønsker at genindtræde i et forlig, kræver det, at samtlige partier i forligskredsen accepterer det.

Både De Konservative og Dansk Folkeparti siger nej ifølge Berlingske.

- Vi siger nej til, at SF må komme med igen, fordi folkeskoleforliget skal behandles med respekt. Man kan ikke hoppe ind og ud efter forgodtbefindende, siger De Konservatives gruppeformand, Mai Mercado.

Fra Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Alex Ahrendtsen, lyder det i en skriftlig kommentar:

- DF har brug for samarbejdspartnere, man kan stole på, og som ikke i tide og utide springer til og fra. DF ser derfor ingen anledning til, at SF genindtræder i folkeskoleforliget.

I valgkampen lagde SF-formand Pia Olsen Dyhr op til en kovending og meddelte, at hun alligevel gerne så sit parti blive i forliget.

Hun havde, forklarede hun til netmediet Skolemonitor, oplevet en villighed fra Socialdemokratiet til at gøre landets kommuner mere frie på folkeskoleområdet.

SF forlod forliget, så forligspartierne ikke kunne blokere for, at alle landets kommuner fremover kunne få lov til at indføre kortere skoledage.

Det mål, mener Jakob Mark, lykkedes. I regeringsgrundlaget står der, at 'regeringen vil sætte folkeskolen fri' og 'foreslå muligheden for lokalt at konvertere understøttende undervisning til for eksempel kortere skoledage'.

Derfor er SF klar til at genindtræde.

