Afviser Vermund: Må ikke bringe Muhammed-annoncer

Charlie Hebdo smækker nu døren i hovedet på Nye Borgerlige og partiets leder, Pernille Vermund.

Satire-magasinet understreger, at der - efter ønske fra dets tegnere - ikke er indgået en aftale med Nye Borgerlige om at kunne benytte Muhammed-tegninger i en annoncekampagne.

Det oplyser Charlie Hebdos pr-bureau til Ekstra Bladet.

'Efter konsultation med tegnerne har Charlie Hebdo ikke lavet en sådan aftale med dette politiske parti, som de ikke deler nogen som helst synspunkter med,' lyder det.

Pernille Vermund skrev ellers torsdag i sidste uge, at Nye Borgerlige i samarbejde med Charlie Hebdo ville indrykke annoncen. Men det er altså ikke et samarbejde, tegnerne ønsker.

Artiklen fortsætter under videoen...

Skulle bringes fredag og lørdag

Det var planen, at annoncerne skulle bringes i danske aviser i denne uge. Både Weekendavisen, B.T. og Berlingske har således indvilget i at bringe annoncerne.

Til Fagbladet Journalisten har Nye Borgerlige oplyst, at de forventede at indrykke annoncen fredag og lørdag. Fredag i Weekendavisen og lørdag i andre aviser.

Men disse planer får en kold skulder fra Charlie Hebdo.

Ærgerligt

- Det er jo Charlie Hebdos tegninger, og de må gøre, hvad de vil med dem, konstaterer Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, over for Ekstra Bladet.

Trods afvisningen fra Charlie Hebdo håber Lars Kaaber stadig, at Nye Borgerlige får mulighed for at indrykke annoncerne med Muhammed-tegningerne.

- Det er da ærgerligt. Men vi håber stadig at bringe tegninger, og det tror vi også, vi kommer til.