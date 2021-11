Aggesen færdig: Magtskifte på Frederiksberg efter 112 år

De konservative er nu officielt fortid som borgmesterparti på Frederiksberg.

Det meddeler Michael Vindfeldt (S), der bliver kommunens første socialdemokratiske borgmester efter mere end 112 års konservativt styre i den traditionelt borgerlige kommune.

- Frederiksberg har fået nyt makkerpar i form af mig som borgmester og Lone (Loklindt red.) fra Det Radikale Venstre som førsteviceborgmester.

- Det skal være et bredt, samarbejdende folkestyre. Det er det, som borgerne forventer af os. Og det vil vi gøre alt for at facilitere på den bedst mulige måde, siger Michael Vindfeldt foran konstitueringslokalet på Frederiksberg lidt klokken seks onsdag morgen.

Ifølge de to nye spidser, Lone Loklindt og Vindfeldt, skal Frederiksberg fremover have en delt borgmesterpost.

- Det er ikke mig, der vælter De Konservative efter 112 år. Det er et samlet hold, der har vundet, siger Vindfeldt.

Loklindt får ifølge sig selv en nøglerolle på rådhuset fremover.

- Vi er utroligt stolte over, at vi har fået det her resultat, og også stolte over, at vores mandater ikke bliver taget for givet. Vi har fået stor indflydelse på, hvordan kagen skal skæres, siger Lone Loklindt, som samtidig bliver formand for et nyt by- og erhvervsstrategisk udvalg, som bl.a. skal stå bag udviklingen af hospitalsgrunden og Bispeengbuen på Frederiksberg.

Mens du sov: Her er valgets vildeste resultater

Bag den nye borgmester står den såkaldt 'grønne koalition' bestående af Socialdemokratiet, Radikale Vensre, SF og Enhedslisten.

Dermed bliver Simon Aggesen stemt ud af borgmesterkontoret efter bl.a. den boligsag, som Ekstra Bladet i 2020 afslørede.

Opdateres...