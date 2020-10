Aggesens kommune frikender Aggesen

Der er ikke noget at komme efter.

Så kort kan en redegørelse fra Frederiksberg kommune til Ombudsmanden summeres op i sagen om kommunens borgmester, Simon Aggesens, køb, opdeling og salg af en 460 m2 stor lejlighed, som endte med at indbringe ham og konen over 11 mio. på knap fire år.

Spydig stikpille på møde: - Vi skal ikke være spekulant-åndehul

I redegørelsen peger kommunaldirektør Stig Henneberg på, at Aggesen ikke var en del af kommunens overordnede ledelse eller sad med ved sagsbehandlingen af opdelingen af hans egen lejlighed, selvom han selv tidligere var med til at bane vejen for opdelings-finten i lejligheden nedenunder og lejligheden ved siden af den, han endte med at købe på Frederiksberg Allé.

Ny afsløring: Tilbød boliger til døtrene til falsk markis

Men Aggesen er ifølge kommunen ikke inhabil.

'For så vidt angår spørgsmålet om borgmesterens funktion måtte have givet kommunen anledning til overvejelser om inhabilitetsspørgsmål bemærkes, at dette ikke har været tilfældet i lyset af, at ingen af Simon Aggesens daværende funktioner, jf. ovenfor, indebar, at Simon Aggesen ville deltage i kommunens behandling om opdeling af hans lejlighed på nogen måde,' skriver Frederiksberg kommune i redegørelsen til Ombudsmanden.

250.000 hver måned

Ombudsmanden valgte at gå ind i sagen om Simon Aggesens lejlighedskup, efter Ekstra Bladet i september kunne afsløre, at den nuværende borgmester havde tjent over 250.000 skattefrit i hver af de blot 46 måneder, han endte med at eje den enorme lejlighed på Frederiksberg Allé.

Ekstra Bladet kunne samtidig afsløre, at borgmesteren meget hurtigt efter købet af lejligheden gik i gang med ansøgningsprocessen om opdeling af sin egen sag.

Ombudsmand kræver forklaring om bolig-kup

Frederiksberg kommune mener i øvrigt ikke, at den konservative borgmester har deltaget aktivt i behandlingen af sin egen sag om opdelingen af lejligheden trods sin involvering i opdelingen af de tidligere lejligheder.

'For så vidt angår spørgsmålet om den nuværende borgmester har deltaget i eller på anden måde haft en rolle i forhold til kommunens sagsbehandling af ansøgninger om opdeling af lejligheden på Frederiksberg Allé, bemærkes således, at dette ikke har været tilfældet,' skriver Stig Henneberg der i svaret til Ombudsmanden.

Aggesen var på tidspunktet for købet af lejligheden rådmand og medlem af By- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Men efter Frederiksberg kommunes oplysninger var sagen ikke forbi de udvalg.

Ulovligt i dag: Simon Aggesen med i spekulant-trick

Ikke slut

Der er blot tale om et foreløbigt svar til Ombudsmanden. Og spørgsmålet om, hvordan Aggesen kunne købe så billigt skal nu afklares. Ombudsmanden ventes derefter at tage stilling til, om han vil gå ind i sagen.

Også Erhvervsstyrelsen er gået ind i sagen for at se på, hvorfor Bibelskolen valgte at sælge så billigt.