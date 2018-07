Ahlers afslørede tabubelagt hemmelighed: - Det er smukt og stort

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers’ udmelding om sin seksualitet er nået bredt ud i den danske offentlighed.

I et interview med Euroman åbner Ahlers op om emnet, han ellers havde svoret ikke at tale om i medierne:

- Når folk nævner, at de har hørt et rygte, så forklarer jeg dem, at det ikke er et rygte, for der er ikke en snert af fiktion i det. Det passer. Men sandheden er så også, at jeg er kommet frem til, at jeg både er til mænd og kvinder, siger han til Euroman.

Se også: - Jeg er både til mænd og kvinder

Flere har rost ministeren for hans åbenhed, men mange mener også, at seksualitet ikke burde være et emne i 2018.

Bryder tabu

Det glæder Ekstra Bladets faste klummeskribent Jim Lyngvild, at en kendt person nu bryder dette tabu, som han synes, biseksualitet er.

– Jeg tror især, det betyder noget for biseksualitet, for det er faktisk et kæmpe tabu. Homoseksualitet er jo blevet lige så normalt som at klø sig selv i røven. Det er der jo ikke noget spændende i længere.

– Det er rigtig godt, at der er én, og især en minister, der tør gå ud at sige, jeg er faktisk bare forelsket i mennesker. Det er smukt og stort, siger Jim Lyngvild.

Jim Lyngvild mener, at der er brug for flere, der tør at stå frem at fortælle, at de er biseksuelle. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Modeeksperten beundrer ministeren, og han mener, det vil hjælpe mange, der kan stå i samme situation.

– Der sidder rigtig mange biseksuelle mennesker derude, der ikke tør stå ved det eller tale om det, fordi de måske synes, at piger er meget dejlige. Derfor betyder det noget helt særligt. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen kendte danskere, der har sagt før, at de er biseksuelle, siger han.

Hos LGBT (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, red.) er man enig med Jim Lyngvild:

– Det er fuldstændig korrekt, at der er langt større fordomme om biseksualitet end om homoseksualitet. Kampen har først og fremmest handlet om homoseksualitet, men i virkeligheden er der mange flere biseksuelle. Det er måske sværere for mennesker at forstå, men biseksualitet er en masse nuancer. Det er en kæmpe stor fordel, at der er kendte, der står frem, siger Vivi Jelstrup, der er bipolitisk talsperson LGBT Danmark